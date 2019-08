KICK OFF, SABATINO: “ QUI PER VINCERE QUALCOSA D’IMPORTANTE”

Dopo un periodo di pausa e di studio dei movimenti di mercato nel periodo estivo i nostri microfoni sono andati alla ricerca della ormai ex giocatrice bianco azzurra, Antonella Sabatino, classe ‘93 che da qualche giorno a questa parte, ha iniziato a toccare con mano il calcio a 5 dell’alta Italia. Di che squadra sto parlando?

A raccontare il primo impatto di questa nuova avventura, c’è la stessa numero 9.

Ciao Antonella

Dopo due anni intensi alla Lazio hai deciso di voltare pagina per calcare altri palcoscenici calcistici; quali obiettivi ti sei posta prima del tuo approdo a Milano nella Kick Off ?

“Uno dei miei obiettivi principali è quello di vincere qualcosa di importante, cercando sempre di dare il massimo e un domani poter riuscire a meritare la maglia della Nazionale”.

Conosciamo tutti le tue doti realizzative, nelle passate stagioni, infatti, sei stata padrone del tuo ruolo da pivot. Alla Kick Off non ci sono ruoli prestabiliti, come pensi di affrontare questa prova ?

“Affrontarla con la giusta mentalità, determinazione, sacri ficio e tanta passione”.

A breve sarà presentata la II^ Edizione della “4 Nationals Futsal women’s Cup” cosa ti aspetti da questa competizione e quale squadra temi maggiormente ?

“La competizione sarà difficile poiché tutte le squadre sono attrezzate per raggiungere il gradino più alto del podio; dobbiamo mettere in pratica le nozioni acquisite in questi giorni; sono sicura che lo spettacolo non mancherà”.

Liliana Nicoletta