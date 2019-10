La Roma Calcio Femminile cade ancora in casa della Novese

Roma – Dopo più di un mese dall’ultima partita ufficiale la Roma Calcio Femminile torna in campo, ad attenderla nella terza giornata di Serie B la neopromossa Novese, che nelle prime due gare ha collezionato una vittoria, contro il più quotato Ravenna, e una sconfitta, contro il Cittadella. La Roma CF ha ottenuto invece un solo punto all’esordio sul campo della Riozzese, mentre prima della sosta è arrivata una brutta sconfitta casalinga contro l’inaspettata capolista Vittorio Veneto. Mister Colantuoni deve rinunciare ancora a Capitan Cortelli e Riboldi, assenti per squalifica.

Nella prima frazione di gioco le capitoline partono bene ma finiscono col faticare a creare occasioni da rete limpide, scontrandosi con la voglia di risultati delle padrone di casa: dopo pochi minuti occasione per Serena Landa, ma il pallone viene leggermente toccato non permettendo alla giallorossa di siglare il vantaggio. Sono poi le padrone di casa, gestendo meglio il gioco, a portarsi in vantaggio a metà tempo con Rigolino, lesta a ribadire in rete una conclusione da corner deviata dalla romanista Guidi. Seguono diversi tentativi delle biancocelesti, ma l’estremo difensore giallorosso para. Si va quindi all’intervallo sul risultato di 1-0 per la Novese. Nella ripresa le giallorosse alzano baricentro e ritmo e riescono a procurarsi un rigore per fallo su Landa, realizzato poi da Chiara Lorè. Il pareggio non dura molto, con la Novese che dieci minuti più tardi passa nuovamente in vantaggio grazie a Levis. Si arriva così al triplice fischio dell’arbitro.

Seconda sconfitta consecutiva per la Roma Calcio Femminile, che resta inchiodata al penultimo posto in classifica con un solo punto. La zona promozione, viste le vittorie di Riozzese e Vittorio Veneto, si è allontanata di ulteriori tre punti, e dista ora ben sei lunghezze. In una Serie B in cui le big arrancano e le neopromosse dominano il tempo per recuperare c’è, ma iniziare con qualche punto in più non sarebbe stato male, soprattutto considerando i prossimi incontri con Chievo e Lazio, due squadre di qualità.

Novese-Roma Calcio Femminile 2-1

Marcatrici: 24′ Rigolino, 58′ Lorè (rig), 69′ Levis

Novese (4-4-2): Milone; Malatesta (51′ Marenco), Barbero, Accoliti, Basso (51′ Vitiello); Rigolino, Ceppari, Verna, Mattana (62′ Tamburini); Levis, Zella.

A disposizione: Franchi, Perna.

All.: Maurizio Fossati

Roma CF (4-2-3-1): Guidi; Testa, Silvi, Capitta, Sclavo; Lorè, Kirsch Downs; Landa (72′ Polverino), Conte, Ietto (52′ Carboni); Fortunati (52′ Felgendreher).

A disposizione: Di Cicco, Bartolini, Carrarini, Pisani, Filippi, Chahid.

All.: Luigi Colantuoni

Andrea Trupiano