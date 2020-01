La Roma Calcio Femminile pareggia 2-2 in casa del Perugia

Roma – Undicesima di campionato e ultima partita del girone d’andata per la Roma Calcio Femminile, impegnata sul campo del Perugia fanalino di coda in una gara fondamentale nella lotta salvezza, con le capitoline avanti di due punti in classifica. Esordio in panchina per mister Marco Galletti, che in settimana ha preso il posto dell’esonerato Luigi Colantuoni.

Nella prima frazione, a metà tempo di gioco, è il Perugia a portarsi avanti nel punteggio, grazie alla marcatura messa a segno da Monetini, brava a battere l’estremo difensore giallorosso Guidi. Fino al duplice fischio dell’arbitro il risultato non cambia più, e si arriva quindi all’intervallo sul parziale di 1-0.

Nella ripresa le capitoline riescono prima a pareggiare e poi a ribaltare il risultato, grazie ad una doppietta di Serena Landa: prima un lancio di Lorè permette alla numero 9 giallorossa di presentarsi a tu per tu con il portiere di casa e a batterlo, poi un rapido contropiede viene finalizzato dalla stessa Landa con un bel mancino sul palo lontano. Gioia non duratura, visto che poco più tardi il Perugia riesce a trovare la rete del definitivo 2-2 con Federiconi.

Roma CF e Perugia si spartiscono la posta, prendendosi un punto utile per avvicinarsi alla Novese terzultima e in caduta libera, ma per puntare alla salvezza le giallorosse devono cominciare a vincere. Per mister Galletti un punto utile per iniziare a lavorare in vista della prossima complicata partita, quando al Certosa arriverà la Riozzese quarta forza del campionato.

Perugia-Roma CF 2-2

Marcatrici: 21′ Monetini (P), 47′ Landa (R), 71′ Landa (R), 74′ Federiconi (P)

Perugia (4-3-3): Bayol; Bortolato, Serluca, Ferretti, Monetini; Tutieri, Angori (75′ Ceccarelli), Federiconi; Bylykbashi (63′ Piselli), Di Fiore, Fiorucci.

A disp: Urso, Zelli, Brozzetti, Moscatelli, Petrarca, Rosmini.

All.: Valeriano Recchi.

Roma CF (4-3-3): Guidi; Sclavo, Silvi, Cortelli, Ulkekul; Lorè, Polverino (63′ Chahid), Kirsch Downs; Riboldi (75′ Carboni), Conte (84′ Ietto), Landa (76′ Felgendreher).

A disp: Di Cicco, Testa, Bartolini, Capitta, Fortunati.

All.: Marco Galletti.

Andrea Trupiano