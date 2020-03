La Roma Calcio Femminile perde 1-0 nel derby con la Lazio

Roma – Dopo il rinvio della partita in casa del Chievo, la Roma Calcio Femminile ospita al Certosa la Lazio nel terzo derby stagionale, ultimo impegno prima della sosta. Nei due precedenti di quest’anno le giallorosse, all’epoca guidate da Colantuoni, ottennero una vittoria per 0-2 e un pareggio per 1-1.

Entrambe le squadre partono forte alla ricerca del vantaggio: la Lazio ci prova con Visentin ma Di Cicco fa buona guardia, risponde la Roma CF con un colpo di testa di Filippi a fil di palo. Ancora Visentin prova il tiro a incrociare, ma ancora Di Cicco manda in angolo il tentativo della biancoceleste. Poco prima dell’intervallo ci prova la giallorossa Landa, ma la sua conclusione viene deviata in corner da Vicenzi.

Nella ripresa la Roma CF parte forte e va vicina al vantaggio, ma la traversa nega la gioia del goal a Polverino. Legno anche per la Lazio, con la conclusione dalla distanza di Di Giammarino che dopo la parata di Di Cicco finisce sul palo. Nel finale le padrone di casa calano fisicamente, con le ospiti che ne approfittano e alzano il baricentro. All’86’ l’episodio chiave: Sclavo atterra Pezzotti in area e l’arbitro decreta il calcio di rigore per le biancocelesti. Dal dischetto Palombi è implacabile e porta la Lazio in vantaggio.

Risultato beffa per la Roma Calcio Femminile, che vede infrangersi all’ultimo l’imbattibilità nel derby, con l’ultima sconfitta che risaliva addirittura al settembre 2014: da allora, 12 vittorie e due pareggi. Risultato negativo che lascia la Roma CF invischiata nella lotta salvezza e che inevitabilmente carica di importanza le prossime delicate partite. Prossimo impegno il 15 marzo, quando si recupererà la partita in casa del Chievo

Roma CF-Lazio 0-1

Marcatrici: 87′ Palombi (rig)

Roma CF (4-3-3): Di Cicco; Sclavo, Silvi, Cortelli, Ulkekul; Polverino (69′ Lorè), Filippi, Kirsch Downs; Landa, Fortunati (69′ Riboldi), Conte (76′ Carrarini).

A disp.: Guidi, Testa, Capitta, Bartolini, Pisani, Felgendreher.

All.: Marco Galletti.

Lazio (4-3-3): Vicenzi; Gambarotta, Savini, Colini (44′ Vaccari), Santoro; Castiello, Di Giammarino, Pezzotti; Berarducci, Visentin, Pittaccio (72′ Palombi).

A disp.: Natalucci, Mattei, M.Berarducci, Clemente, Duò, Lombardozzi, Coletta.

All.: Ashraf Seleman

Andrea Trupiano