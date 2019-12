La Roma Calcio Femminile si fa rimontare dal Cittadella

Roma – Una settimana dopo la netta vittoria sul Napoli che ha portato la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia, la Roma Calcio Femminile va a far visita al Cittadella nella settima giornata di Serie B. Segnali di ripresa nelle capitoline, provenienti da quattro punti nelle ultime due uscite in campionato, periodo di crisi per le granata, che nelle ultime tre partite hanno collezionato tre sconfitte. Entrambe a quota sei punti, una vittoria permetterebbe il rilancio in classifica.

Nella prima frazione di gioco entrambe le squadre non si risparmiano, cercando continuamente i giusti varchi nelle rispettive difese. Nell’arco di 45 minuti si vedono un paio di ottime occasioni per parte, ma né il Cittadella né la Roma CF riescono a mettere in rete il pallone del vantaggio.

E’ nella ripresa che si decide la partita: pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo, grazie ad una grande conclusione di Conte, le giallorosse passano in vantaggio, provocando la reazione d’orgoglio delle padrone di casa, che pareggiano al 70′ con Kastrati. Sul risultato di parità il capitano granata Casarotto viene espulsa, ma la Roma CF non approfitta della superiorità numerica e viene sopraffatta dalla voglia di vincere del Cittadella, che all’81’ passa addirittura in vantaggio ancora con Kastrati.

Brutta sconfitta per la Roma Calcio Femminile, che non riesce a gestire il vantaggio e a capitalizzare le occasioni create per chiudere la partita. Una sconfitta che arriva dopo quattro risultati utili consecutivi e che fa sprofondare le giallorosse in zona retrocessione. Ora testa all’ottavo di Coppa Italia di mercoledì, che vedrà la Roma CF ricevere il Sassuolo, formazione di Serie A.

Cittadella-Roma Calcio Femminile 2-1

Marcatrici: 50′ Conte, 70′ Kastrati, 81′ Kastrati

Cittadella (4-3-3): Toniolo; Casarotto, Baldo (65′ Meggiolaro), Peruzzo, Goula (46′ Meneghetti); Zorzan (90′ Saggion), Rigon, Kastrati; Fasoli (65′ Ciampanelli), Schiavo, Pinna.

A disposizione: Aliquò, Dal Molin, Ponte, Cacciamali.

All.: Fabiana Comin

Roma CF (4-3-3): Guidi; Sclavo (74′ Testa), Silvi, Cortelli, Ulkekul; Carrarini, Polverino, Lorè; Landa, Conte (71′ Fortunati), Carboni (80′ Felgendreher).

A disposizione: Di Cicco, Bartolini, Capitta, Chahid, Ietto.

All.: Luigi Colantuoni

Andrea Trupiano