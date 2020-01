La Roma si getta via: da 0-2 a 3-2 in 20 minuti

Roma – La Roma si getta via. Venti minuti di ordinaria follia per sprecare il doppio vantaggio e perdere al centro sportivo di Vismara contro le padrone del Milan. Non basta una splendida doppietta di Lindsey Thomas per regalare 3 punti preziosi alle giallorosse, sconfitte 3-2 grazie all’altra doppietta a nome Thorvaldsdottir e al gol di Jane.

Nuovi problemi per Giugliano. La centrocampista fuori per un problema al ginocchio

Bavagnoli deve inoltre fare i conti con la ricaduta di Manuela Giugliano. La calciatrice più attesa nonché grande ex di giornata è dovuta forzatamente uscire al quarto d’ora del primo tempo lasciando spazio ad Hegerberg. Per la centrocampista azzurra nuovo problema al ginocchio, lo stesso che l’ha costretta ai box fino al rientro in campo avvenuto a Bari una settimana fa.

In classifica sprecata l’occasione per rimanere attaccate alla Fiorentina

C’è tanta rabbia in casa Roma. Rabbia per aver gettato alle ortiche una ghiotta opportunità per levarsi dalle calcagna il Milan e presentarsi al prossimo big match con la Fiorentina con la freccia inserita. Invece ancora una volta le Capitoline devono rimandare l’appuntamento con salto di qualità, sciupando due gol di vantaggio a meno di mezz’ora dal triplice fischio finale.

La francese sale a quota 7 gol in campionato trovando una splendida doppietta

Thomas aveva trovato la rete nel primo e nel secondo tempo. Di opportunismo la prima realizzazione, di potenza e precisione la seconda. In mezzo le ragazze si erano mosse bene, non lasciando campo alle padrone di casa e non dando mai la sensazione di poter soffrire gli attacchi milanisti.

Presunto tocco di mano sul gol che riaccende le speranze milaniste

Poi però al 70esimo l’episodio che sposta l’ago della bilancia a favore delle ragazze di Maurizio Ganz, mandando in bambola quelle di Betty Bavagnoli, colpevoli forse di non essere state in grado di reagire nel momento di maggior spinta rossonera.

Decisiva per la rimonta è il nuovo arrivo Thorvaldsdottir. L’attaccante islandese si rende protagonista di un gol molto contestato al 70esimo, col pallone che assume una traiettoria a palombella e si insacca alle spalle di Ceasar. Prima della conclusione vincente, però, la stessa Thorvaldsdottir tocca forse il pallone con la mano, non ravvisato dal direttore di gara.

Il cross di Jane sorprende una mal posizionata Ceasar e riequilibra l’incontro

Fortunoso invece il centro di Jane 8 minuti più tardi. Il cross della sudafricana si insacca inaspettatamente alle spalle di Ceasar, colpevole forse di non essere riuscita a leggere meglio la traiettoria velenosa impressa al cuoio.

Bavagnoli prova a questo punto a tenere quantomeno il prezioso punto, togliendo una nervosa Andressa e mettendo al suo posto Giada Greggi. Il tentativo di dare più sostanza a centrocampo non ha però gli effetti sperati, con il Milan ancora proiettato in avanti.

Ancora Thorvaldsdottir per il sorpasso rossonero. L’islandese manda al tappeto la Roma nel finale

Al minuto 89 Hovland impegna duramente Ceasar. Stavolta brava l’altra ex a deviare miracolosamente in angolo. Ma l’appuntamento con la frittataè solo rimandata, perché passano pochi secondi e Thorvaldsdottir completa l’opera. L’attaccate infila di testa da pochi passi e manda in visibilio i seppur pochi tifosi presenti nell’impianto milanese.

Milan a -1 con una gara da recuperare. La Fiorentina allunga a +4 sulle capitoline

La partita si chiude virtualmente qui, perché nei 5 minuti di recupero le ospiti non hanno più forze fisiche né mentali per provare ad agguantare un insperato pareggio. La sconfitta non può far piacere al tecnico né alle sue calciatrici, consapevoli di aver tenuto testa a una corazzata come il Milan per oltre un’ora, ma altrettanto consce di aver dilapidato l’opportunità di mantenere viva la fiammella Champions, ora nuovamente un po’ più flebile.

Massimiliano Sciarra