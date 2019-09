La Virtus Roma torna a calcare il palco della serie A: domani esordio a Bologna

Roma – È finalmente arrivato il momento dell’esordio ufficiale in Serie A per la Virtus Roma che torna a

calcare il massimo palcoscenico del basket italiano dopo quattro stagioni. Esordio affascinante e

allo stesso tempo molto difficile per gli uomini di coach Bucchi, che domani alle 20:30 si

confronteranno sul parquet del PalaDozza di Bologna contro la Virtus Segafredo grande

protagonista del mercato estivo con acquisti del calibro di Milos Teodisic, Frank Gaines, Stefan

Markovic, Kyle Weems, Vince Hunter, Julian Gamble e Giampolo Ricci che sono andati a cambiare

profondamente il roster a disposizione di coach Djordjevic.

Per la Virtus Roma assente Davon Jefferson.

Queste le parole di coach Piero Bucchi alla vigilia del match: «È un piacere, mio e della squadra,

questo ritorno in Serie A che ci siamo conquistati lo scorso anno, e dobbiamo onorarlo con grande

entusiasmo: per diversi dei nostri ragazzi sarà l’esordio e avranno quel pizzico d’emozione, naturale

in questi casi, che poi svanirà alla palla a due. A Bologna ci aspetta un impegno sicuramente

difficile ma anche stimolante in casa di una delle squadre che sono chiaramente tra le pretendenti

al titolo assieme a Milano e Venezia; noi, consapevoli della difficoltà che rappresenta questa gara,

dobbiamo affrontare la sfida con la massima determinazione e voglia di fare bene».

MEDIA – Diretta tv su Eurosport 2 e streaming su Eurosport player; radiocronaca diretta sulla

nostra radio ufficiale Radio Roma Capitale, 93.00 FM.

ARBITRI – Arbitreranno l’incontro i signori Roberto Begnis di Crema (CR), Mark Bartoli di Trieste

(TS) e Matteo Boninsegna di Milano (MI).