Lazio-Atalanta: finaliste coppa Italia saranno celebrate con 2 murales

Roma – Due murales a Roma e Bergamo per celebrare nel tempo la conquista della finale di Coppa Italia da parte di Lazio e Atalanta. L’iniziativa e’ della Lega Serie A e prevede la realizzazione di due grandi opere che raffigureranno i volti rappresentativi delle societa’ finaliste: l’obiettivo e’ anche riqualificare il territorio urbano, specialmente le zone periferiche, attraverso l’unione tra arte e calcio, grazie alla partecipazione della Siae.

Per ‘dipingere’ l’impresa sportiva di Lazio e Atalanta, che si affronteranno il 15 maggio alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, sono stati scelti writers italiani di fama internazionale: Jorit per la citta’ di Roma e Rosk&Loste, a Bergamo. I lavori degli artisti dureranno circa due settimane e termineranno prima della partita.

“Ci piace esaltare le imprese sportive dei nostri club attraverso dei monumenti equestri destinati a restare nel tempo- commenta l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo- Atalanta e Lazio hanno raggiunto la finale eliminando squadre di grande blasone, si meritano questo riconoscimento permanente. Con i murales dedicati a queste due formazioni iniziamo un percorso che ci vedra’ nei prossimi mesi impegnati ad esaltare e valorizzare la storia delle squadre di Serie A attraverso dipinti giganti sulle facciate dei palazzi nelle loro citta’. Voglio ringraziare gli artisti, che lavoreranno a ritmo serrato nei prossimi giorni, la Siae per il contributo destinato alla realizzazione delle opere e altresi’ mi preme ringraziare le due amministrazioni comunali di Bergamo e Roma, in particolare il Municipio VI, perche’ senza la loro disponibilita’ e collaborazione non avremmo potuto avviare in tempi cosi’ brevi questo progetto”.

Soddisfatte anche le due societa’. “Una bella iniziativa, un murales che ricordi un evento importante quale e’ la qualificazione alla Finale di Tim Cup significa non solo rendere omaggio all’Atalanta, ma anche alla citta’ di Bergamo- ha detto Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta- Grazie alla Lega Serie A e buon lavoro agli artisti impegnati nella realizzazione”.

E’ “un motivo d’orgoglio per la Lazio, la squadra che nel 1900 ha portato il calcio nella Capitale, poter comparire su un murales dedicato alla competizione che celebra il nostro sport al massimo livello Nazionale”, ha commentato invece Claudio Lotito, presidente della societa’ biancoceleste. Attraverso l’hashtag #TIMCup sara’ possibile seguire la realizzazione delle due opere sugli account ufficiali della Lega Serie A (Facebook @SerieA, Instagram @seriea e Twitter @SerieA) dove, nei giorni che precedono la gara Atalanta-Lazio, saranno svelati i volti dei soggetti protagonisti dei murales della finale di Tim Cup 2018/2019