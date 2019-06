Malagò: la Roma mi fa soffrire ma in futuro non sarò il presidente

Losanna – “La Roma mi fa soffrire, ma in futuro non faro’ il presidente. Mi occupo del Coni e di sport olimpici”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malago’, escludendo l’ipotesi di un futuro ruolo di primo piano nel club giallorosso, parlando con i cronisti nello SwissTech Convention Center di Losanna, il giorno dopo la vittoria di Milano-Cortina per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026.