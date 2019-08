Malagò: non avremmo firmato senza intervento Giorgetti

Roma – “Senza la lettera di Giorgetti non avremmo mai firmato”. Lo ha ripetuto piu’ volte Giovanni Malago’, anche a margine del Consiglio nazionale del Coni, che tra i punti all’ordine del giorno aveva quello importante relativo a Sport e Salute. In piu’ di una occasione il numero uno dello Sport italiano ha reso merito al sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, che ieri ha indirizzato una lettera per sottolineare gli impegni del Governo nei confronti del Coni. “Senza la lettera non avremmo mai firmato- ha ribadito Malago’- rispecchia quello che ci eravamo detti verbalmente negli incontri”.