Nuoto: presentata 56esima edizione trofeo ‘Sette Colli’

Roma – “Sara’ un test molto importante che dara’ il senso della preparazione portata avanti fino a questo momento, ed e’ l’ultima gara prima di partire per i mondiali di nuoto di Gwangju, in Corea del Sud, in programma dal 21 al 28 luglio”.

Federica Pellegrini e’ pronta ad affrontare le gare agli internazionali di nuoto che si svolgeranno, da domani fino a domenica, nella vasca del Foro italico.

La campionessa olimpica ha partecipato alla presentazione del trofeo ‘Sette Colli’, giunto alla 56ma edizione, insieme a tutti gli atleti dell’Italia. Alla conferenza era presente il sindaco di Roma Virginia Raggi, il presidente della federazione Italiana nuoto Paolo Barelli, e il direttore tecnico della Nazionale di nuoto Cesare Butini. “E’ la manifestazione piu’ bella a cui partecipo nel corso di tutto l’anno- ha dichiarato Gregorio Paltrinieri, medaglia d’oro alle olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 nei 1500 metri stile libero- siamo in casa, c’e’ il pubblico italiano e siamo all’aperto e le gare sono tutte da vedere. Ora sto meglio e sara’ una prova importante in vista del mondiale, voglio fare bene nei 1500 anche perche’ ho vinto gli ultimi due”.

Il presidente della Fin Paolo Barelli ha fatto gli onori di casa e annunciato la candidatura di Roma ad ospitare gli Europei del 2022. “Il ‘Sette Colli’- ha dichiarato- e’ diventata una manifestazione storica, aperta sempre a grandi campioni internazionali. Ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un meeting di alto profilo tecnico a pochi giorni dalla rassegna iridata in Asia”.