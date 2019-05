Palermo retrocesso: protesta tifosi rosanero nella Capitale

Roma – Manifestazione dei tifosi del Palermo a Roma, in via Campania, sotto la sede della Corte Federale d’Appello. Inizia oggi infatti l’esame del ricorso della societa’ rosanero, retrocessa dalla serie B in C, a causa di un presunto illecito amministrativo.

Un centinaio di ultras hanno intonato cori in supporto della loro squadra, brandendo bandiere e accendendo fumogeni. Non sono mancate canzoni di protesta anche nei confronti del proprietario Maurizio Zamparini.