Piloti Formula E sfidano le leggende della Roma guidate da Totti

Roma – Celebrare una serata all’insegna dello sport e della solidarieta’, insieme a grandi campioni del mondo calcistico e della velocita’. È questo l’obiettivo della partita amichevole che in occasione del ritorno del Geox E-Prix di Roma vedra’ scendere in campo la Nazionale Piloti e la Roma Legends, quest’ultima capitanata da Francesco Totti. I 22 campioni si sfideranno a Roma giovedi’ 11 aprile alle ore 18 sul campo dello stadio ‘Tre Fontane’, nel cuore del quartiere Eur, per un match che vedra’ protagonisti piloti del calibro di Felipe Massa del Team Venturi di Formula E, il leader del campionato Antonio Felix Da Costa del team Bmw i Andretti Motorsport, ma anche glorie del recente passato come Giancarlo Fisichella.

La partita sara’ impreziosita dalla presenza in campo di Francesco Totti, ex capitano della Roma molto amato dal grande pubblico anche per il suo impegno in iniziative di solidarieta’ fuori dal campo. Oltre a Francesco Totti, la Roma Legends schierera’ importanti nomi del calcio, quali Federico Balzaretti, Vincent Candela e Marco Delvecchio, nonche’ volti noti del cinema come Edoardo Leo. La partita del cuore e’ l’ulteriore esempio della vocazione di Formula E a creare valore per le citta’ e i territori che attraversa.

Il ricavato del match sara’ infatti devoluto in favore dell’Associazione “Andrea Tudisco” Onlus, che opera con l’obiettivo di tutelare il diritto alla salute dei bambini che hanno bisogno di essere curati nei reparti specializzati degli ospedali romani, e di “Roma Cares”, la Fondazione della Roma costantemente impegnata in progetti socialmente rilevanti.

“La Roma e la Formula E hanno in comune l’attenzione alle innovazioni e condividono al contempo l’impegno nelle iniziative con finalita’ benefiche- ha affermato Francesco Calvo, Chief Revenue Officer del club giallorosso- e’ per questo un piacere mettere a disposizione le nostre Legend, in una gara che certamente non tradira’ le aspettative degli appassionati”.

“Essere parte di questa iniziativa per Formula E e’ motivo di grande orgoglio e soddisfazione- ha aggiunto Alejandro Agag, Presidente di Formula E- La nostra storia, seppur giovane, e’ fatta di piccoli grandi progetti che lasciano una traccia positiva per le comunita’ delle citta’ coinvolte, vorrei ringraziare la Roma e Francesco Totti per aver reso possibile questo evento di grande sport e solidarieta’ che anticipa il GEOX E-Prix di Roma”.

Il connubio tra Formula E e Roma continuera’ sabato 13 aprile, quando Francesco Totti sfreccera’ sul circuito dell’Eur a bordo della rivoluzionaria Gen2, la monoposto elettrica di seconda generazione. Il match Nazionale Piloti Vs As Roma Legends, prodotto da Mediaset, sara’ trasmesso in live streaming alle ore 18 su Sportmediaset.it, sui canali Facebook e YouTube di Formula E, sui canali Facebook e Twitter di Roma, oltre alla diretta su Roma TV (Canale 213 di Sky).

La partita anticipa di 48 ore la gara romana, in programma sul circuito cittadino dell’Eur sabato 13 aprile alle ore 16.