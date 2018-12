Pol. Borghesiana volley (Under 14/f), Dattilo: «Il k.o. alla prima? Questo gruppo vale e si rialzerà»

Roma – L’esordio non è stato dei più fortunati. Ma coach Emiliano Dattilo rimane molto fiducioso sulle prospettive stagionali dell’Under 14 femminile della Polisportiva Borghesiana volley. La squadra capitolina ha perso alla prima di campionato sul campo dell’Albano Albalonga per 3-0: un match che coach Dattilo commenta con chiarezza.

«Il primo set è stato combattuto, ma ci è sfuggito nella parte finale e lo abbiamo perso per 25-22. Negli altri due siamo andati meno bene e le padrone di casa ne hanno immediatamente approfittato. Loro hanno dimostrato di essere molto brave nel fondamentale del servizio, a noi mancavano tre importanti elementi a livello di ricezione e probabilmente abbiamo pagato. Ma c’è anche nostro demerito nel primo k.o. stagionale, onestamente mi aspettavo un esordio migliore anche se magari abbiamo incrociato subito uno degli avversari più forti del campionato. Questo lo vedremo in seguito».

L’esordio, che è stato negativo in termini di risultato, non ha fatto perdere a coach Dattilo la fiducia nel suo gruppo. «Questa è una squadra valida con cui stiamo facendo anche un lavoro evoluto durante la settimana perché ci sono le qualità per fare bene – sottolinea il tecnico – Sono convinto che la Polisportiva Borghesiana volley sarà tra le protagoniste del girone, vedremo già a partire dalla prossima gara del 14 dicembre se le ragazze avranno assorbito l’amarezza per la sconfitta contro l’Albano Albalonga».

Il tecnico, al suo terzo anno di Polisportiva Borghesiana volley, parla della conformazione del gruppo che ha a disposizione in questa stagione. «Sette elementi vengono già dall’esperienza dello scorso anno in questa categoria assieme al sottoscritto. Altre sei ragazze, invece, arrivano dalla categoria inferiore e comunque sono atlete con qualità. Per la prima volta da quando sono alla Polisportiva Borghesiana volley ho un gruppo numeroso a disposizione e questo può indubbiamente agevolare il mio lavoro» termina Dattilo.