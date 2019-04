Rocca Priora (calcio, Under 19 prov.), Mari: “Stagione positiva, ora proviamo a vincerle tutte”

Roma – Riprenderà il prossimo mercoledì 24 aprile il cammino dell’Under 19 provinciale del Rocca Priora. La squadra di mister Adriano Mari giocherà il derby casalingo con la Vivace Furlani Grottaferrata e poi tornerà in campo il sabato successivo per la difficile sfida sul campo dello Sporting Genzano.

“Ci teniamo a fare bene in questi due incontri. Nel primo caso si tratta di un derby, tra l’altro contro una squadra che si trova alle nostre spalle in classifica. Lo Sporting Genzano, invece, è una delle squadre che mi ha fatto la migliore impressione all’andata e quindi è un avversario molto stimolante da incrociare. Noi veniamo da un buon periodo prima della sosta e vogliamo cercare di finire provando a vincere i cinque incontri rimasti da giocare, anche se non sarà semplice”.

L’allenatore sembra abbastanza contento del lavoro fatto dal suo gruppo in questa annata. “Questa era una squadra totalmente rinnovata e determinate difficoltà le avevamo messe in preventivo. Abbiamo avuto alti e bassi di rendimento, ma siamo comunque a metà classifica e siamo riusciti a toglierci delle soddisfazioni. Inoltre qualche nostro ragazzo è riuscito ad entrare nel giro di una prima squadra che naviga ai vertici del campionato di Prima categoria e questa è la cosa più importante. Che siamo cresciuti come spessore tecnico lo dimostrano proprio le “partite in famiglie” giocate contro la Prima categoria che, settimana dopo settimana, sono diventate più equilibrate”.

Tra un mese, poi, sarà tempo di pensare al futuro. “Un’intesa di massima con la società per proseguire insieme c’è già – rivela Mari – Il gruppo cambierà parecchio per motivi “anagrafici”, ma questa squadra ha già una buona base di sette o otto giocatori. Per essere competitivi l’anno prossimo serviranno cinque o sei elementi di spessore e in tal senso ci potrebbe dare un grande aiuto l’eventuale approdo della prima squadra in Promozione. Comunque è presto per fare determinati discorsi, ora siamo concentrati su questo finale di stagione e poi penseremo al futuro”.