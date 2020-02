Roma-Bologna: test Olimpico in vista di Euro2020, triplicati accessi allo stadio

Roma – “Importanti novita’, in vista di Roma Euro 2020, stasera allo stadio Olimpico. In occasione dell’anticipo della 23esima giornata di Campionato Roma-Bologna, infatti, verranno testate le procedure di ingresso che saranno attive per gli Europei: 56 nuovi canali di accesso, su allestimento provvisorio, saranno posti in piazza De Bosis all’Obelisco. Si potranno cosi’ snellire le file per gli ingressi allo stadio, vanno infatti a triplicarsi gli accessi rispetto a quelli finora presenti”.

Lo fa sapere su Facebook l’assessore allo Sport e Grandi eventi di Roma Capitale, Daniele Frongia. “Questo sara’ solo il primo dei vari test e delle migliorie che, di concerto con tutti gli attori coinvolti nel progetto Uefa Euro 2020, stiamo portando avanti in vista della gara inaugurale del 12 giugno Italia-Turchia”, conclude l’assessore.