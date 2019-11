Roma Calcio Femminile e Chievo Fortitudo si spartiscono la posta: 0-0 al Certosa

Roma – Quarta giornata di campionato per la Roma Calcio Femminile che, tra le mura amiche del Certosa, ospita il Chievo Fortitudo. Entrambe le squadre nutrono ambizioni di promozione in Serie A, ma entrambe si trovano piuttosto deluse da un avvio di campionato non all’altezza delle aspettative: un punto in tre partite per le giallorosse, tre per le gialloblu. Mister Colantuoni ritrova dopo la squalifica sia Capitan Cortelli che Riboldi, alla prima convocazione stagionale e giocatrice di punta del club capitolino.

Prima frazione abbastanza equilibrata, con entrambe le formazioni che giocano su un buon ritmo alla ricerca della giocata vincente. Alla mezzora l’occasione più nitida è per la Roma CF, con Riboldi che calcia a botta sicura e colpisce in pieno la traversa. Si arriva quindi all’intervallo sul pareggio senza reti. Nel secondo tempo i ritmi di gioco non si abbassano, a dimostrazione della buona tenuta atletica di entrambe le squadre. A metà ripresa arriva il legno anche per le ospiti: è Pecchini a vedere il proprio tiro infrangersi contro il montante, mentre allo scadere Boni si vede respingere una punizione dalla giallorossa Guidi. Tra un cambio e l’altro, e con un pizzico di paura di perdere la partita da entrambe le parti, si arriva al triplice fischio dell’arbitro: finisce quindi senza reti tra Roma CF e Chievo Fortitudo.

Buon pareggio per la Roma Calcio Femminile, che non sfigura in quella che sulla carta era una partita tra due candidate alla promozione. Un buon punto che però non le permette di mantenere il passo delle prime della classe, visto che ora la zona promozione dista ben otto lunghezze. Aumenta quindi il rammarico per i punti lasciati per strada nelle precedenti giornate, contro squadre che si trovano ai piani alti ma che sono pur sempre neopromosse, in un campionato che anche dopo questa giornata si conferma piuttosto atipico, con le big nella parte destra della classifica e le cenerentole a battagliare ai primi posti. Sarà però il campo a parlare.

Roma Calcio Femminile-Chievo Fortitudo 0-0

Roma CF (4-3-3): Guidi; Sclavo (82′ Ietto), Silvi, Cortelli, Testa; Filippi, Lorè, Kirsch Downs; Landa, Felgendreher (75′ Conte), Riboldi.

A disposizione: Di Cicco, Bartolini, Capitta, Carrarini, Polverino, Carboni, Fortunati.

All.: Luigi Colantuoni.

Chievo Fortitudo (4-3-3): Salvi; Mascanzoni, Caliari, Salaorni, Mele (63′ Pecchini); Pavana (51′ Carraro), Caneo (71′ Martani), Tardini; Peretti, Dallagiacoma (63′ Benincaso), Boni.

A disposizione: Olivieri, Faccioli, Rigon, Bertolotti.

All.: Diego Zuccher.

Andrea Trupiano