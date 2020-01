Roma Calcio Femminile e Riozzese pareggiano 2-2

Roma – Prima del girone di ritorno per la Roma Calcio Femminile, che al Certosa riceve la Riozzese quarta in classifica. All’andata le squadre si spartirono la posta, con le lombarde che passarono in vantaggio dopo pochi minuti e le capitoline che trovarono il pareggio a tempo ormai scaduto.

Partenza sprint per entrambe le formazioni: al terzo minuto la Roma CF si porta avanti nel punteggio grazie a Polverino, che con un destro al volo da fuori area batte una non incolpevole Ballabio. Neanche il tempo di esultare che le ospiti trovano subito il pareggio con Rognoni, che supera in velocità Cortelli e piega le mani ad una Guidi non perfetta nell’occasione. Poco dopo la mezzora le capitoline tornano in vantaggio con Silvi, brava a mettere in rete un pallone messo in mezzo da Kirsch Downs a seguito di una punizione.

Nei primi minuti della ripresa diverse occasioni da una parte e dall’altra, con Polverino e Riboldi da una parte e Codecà dall’altra, ma il risultato non cambia. A metà frazione di gioco le ospiti trovano il pareggio: Rognoni riceve palla da Codecà, vince una serie interminabile di rimpalli e con il destro batte Guidi sul palo lontano. Il risultato non cambia più, tra Roma CF e Riozzese è 2-2.

Dopo aver ottenuto un punto sul campo del fanalino di coda Perugia, le giallorosse strappano un pareggio anche alla Riozzese quarta forza del campionato, una squadra in forma venuta per vincere. Punto che fa morale quindi, e che permette alle capitoline di agganciare la zona playout. Prossimo impegno sul campo del Vittorio Veneto, squadra in difficoltà e contro cui prendere punti importanti.

Roma CF-Riozzese 2-2

Marcatrici: 3′ Polverino (Ro), 6′ Rognoni (Ri), 37′ Silvi (Ro), 61′ Rognoni (Ri)

Roma CF (4-3-3): Guidi; Sclavo, Silvi, Cortelli (79′ Capitta), Ulkekul; Loré, Kirsch Downs, Polverino (72′ Carrarini); Landa (79′ Ietto), Conte, Riboldi (84′ Fortunati).

A disp.: Di Cicco, Bartolini, Testa, Pisani.

All.: Marco Galletti.

Riozzese (4-3-3): Ballabio; Galbiati, Tugnoli, Postiglione, Dugo; Belloni, Lecce (46′ Redolfi), Straniero (77′ Spinelli), Dossi (88′ Oleotti); Codecà, Rognoni.

A disp.: Selmi, Varone, Zecchino.

All.: Roberto Salterio.

Andrea Trupiano