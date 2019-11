Roma: il presente aspettando il futuro

Il futuro della Roma si sta giocando su tavoli diversi dai campi di calcio. E non da oggi. Infatti sia lo Stadio di Tor di Valle che le vicende societarie potrebbero significativamente modificare la storia di questo club. Due situazioni distinte ma destinate quasi fisiologicamente ad intrecciarsi tra loro: la Roma con lo stadio di proprietà sarebbe una cosa, senza stadio ne sarebbe un’altra.

Dietro l’angolo c’è però un pericolo, lo stesso che ha costellato di errori la storia dell’umanità. Qui fortunatamente si tratta solo di sport ma il vocabolo resta il medesimo: futuro. Bello, seducente ed intrigante è riflettere sul futuro. Ma attenzione. Come cantava tanti anni fa Enrico Ruggeri “Il futuro è un’ipotesi, forse il prossimo alibi che vuoi, il futuro è una scusa per ripensarci poi”.

Mai distrarsi troppo dal presente. Mai barattare l’oggi per un domani che ancora deve albeggiare. Altrimenti, finita la giostra, si rischia di scendere a mani maledettamente vuote.

E allora testa e cuore devono essere focalizzati sugli impegni che ci separano dalla fine dell’anno solare. Campionato e Europa League. Terminato questo ultimo tour de force si potrà fare un primo bilancio. Si tireranno le somme e si vedrà quello che ha funzionato e soprattutto quello che non è andato come da programmi. A fine 2019 sapremo se la squadra giallorossa è riuscita ad inserirsi tra le prime 4 della classifica e se ha superato il girone europeo.

Tutto ha una priorità. Gli obiettivi non sono tutti uguali. Sicuramente in cima alla lista c’è la qualificazione alla prossima Champions League. Al secondo posto un buon cammino europeo (almeno dai quarti di finale in su). E mescolato a questo ‘presente’, tra una partita e l’altra, potrebbe concretizzarsi qualche mattoncino di futuro.

Quindi il presente non va trascurato e il futuro va costruito. Due componenti da gestire con chirurgico equilibrio. Ma la differenza, alla fine, la faranno proprio quei ‘mattoncini’…

Andrea Felici