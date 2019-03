Roma: iniziano domenica lavori per allestire circuito E-Prix Capitale

Roma – Inizia il conto alla rovescia in vista dell’E-Prix di Formula E di Roma, che si correra’ sabato 13 aprile sul circuito cittadino dell’Eur. Per ospitare la settima tappa del Mondiale riservato alle monoposto elettriche, nei giorni precedenti e successivi alla gara il quartiere sara’ interessato da alcuni interventi per l’allestimento e il disallestimento del circuito.

Si parte questa domenica con le prime fasi del montaggio di impalcature e tribune, che terminera’ il 10 aprile. I lavori si svolgeranno per la maggior parte in orario notturno e comporteranno alcune modifiche dei percorsi delle linee bus, della circolazione veicolare e della sosta.

La zona del circuito sara’ quindi interdetta al traffico dalle 20.30 del 10 aprile alle 5.30 del 15 aprile, con la chiusura di via Cristoforo Colombo tra l’incrocio con via Laurentina e via dell’Oceano Atlantico.