Roma: scontro a tennis-paddle tra nord e sud, inizia il tradizionale torneo

Roma – Roma Nord vs Roma Sud. Si rinnova sui campi da tennis la scherzosa e ormai tradizionale rivalita’ tra le due zone della Capitale. In questo caso ‘Una rete per il tennis’ ha organizzato un torneo tra circoli della zona Nord e Sud di Roma. L’evento ha il patrocinio del Comune di Roma.

Si parte il 31 marzo dal circolo tennis club ‘Le Molette’ di via del Casale di San Nicola, a Roma nord. In programma non solo le prime partite di tennis del torneo ma anche incontri di paddle, gare in cucina e scontri musicali. Tra gli ospiti l’esperta gastronimica Romana Barberini, giudice della gara tra i fornelli, e il gruppo The Pischellis, che si esibira’ al termine della gara musicale.