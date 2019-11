La Lazio segna, soffre, vince: 1-0 al Cluj –

Continua a vincere la Lazio, anche in Europa League. E oggi ha intascato una vittoria preziosa in casa contro il Cluj, battuto 1-0 con un gol strepitoso di Joaquin Correa.

Biancazzurri vincenti, ma poco convincenti soprattutto negli ultimi 20 minuti del secondo tempo. Troppe partite e le gambe non gliela fanno a correre per 90 minuti.

Ma il dominio della Lazio è stato tuttavia netto, con un possesso palla di 70 contro 30, sceso un po’ verso il finale, quando il Cluj s’è svegliato e ha provato ad attaccare la porta difesa da Proto.

Gli eroi della giornata sono stati indubbiamente Correa, autore del gol al 24’, anche se ne ha sbagliato uno abbastanza facile, e Luis Alberto, che gli ha passato la palla vincente e che ha messo la firma su tutte le azioni pericolose della Lazio.

Finché le gambe hanno retto, i laziali non hanno permesso ai romeni di infastidire Proto. Poi, il Cluj ha approfittato del calo dei padroni di casa per provare, senza riuscire, a agguantare il pareggio con azioni per la verità anche pericolose, come quella di Djokovic che, nel primo tempo, s’è abbattuta su un palo.

Annullato al 70’ un gol di rapina di Traoré, sorpreso in evidente fuorigioco.

Che altro dire di una Lazio che, pur stanca, è riuscita a controllare tutta la partita lasciando ben poche possibilità al Cluj di rimontare? Difesa biancazzurra sicura, con Acerbi sempre grande, centrocampo in mano a Parolo, a Cataldi, con Lazzari sempre pronto a scattare.

Insomma, i tre punti sono finiti nel carniere, anche se per ora non bastano. Per passare ai sedicesimi la Lazio deve ora battere il Rennes, già eliminato, e sperare che il Cluj venga sconfitto in casa dal Celtic. Non facile, ma non impossibile.

Bruno Cossàr