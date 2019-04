La Lazio va a perdere a Ferrara 1-0 –

Questa è la Lazio. Se vuol andare in Europa, questa è la strada sbagliata. Non si può andare a perdere a casa della Spal, una squadra con ben poche ambizioni. Salvo una: rimanere in serie A.

Dopo la partita di oggi, probabilmente la Spal sarà accontentata, la Lazio no.

I laziali si sono mossi poco e male. L’unico ad agitarsi è stato Inzaghi, che si sforzava a urlare suggerimenti ai suoi.

Urlava pure Semplici, che ha ottenuto di essere espulso. In fondo la differenza tra le squadre, che hanno occupato il tempo a fare un po’ di quadriglia, con attacchi sterili su e giù per il campo, senza mai concludere, l’hanno fatta Patric e Cionek, due difensori che hanno pensato bene di far guadagnare agli spallini un rigore che, forse, neanche c’era. L’arbitro guida non voleva darlo, poi s’è fatto convincere dal Var. Ci ha pensato Petagna a beffare Strakosha.

E adesso? Nel prossimo turno, la Spal andrà a Cagliari, la Lazio incontrerà il Sassuolo.

Bruno Cossàr