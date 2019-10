Lazio sconfitta 2-1 dal Celtic, Europa League a rischio –

È la solita storia. Una grande Lazio nel primo tempo, in vantaggio con un gran gol di Lazzari, e la solita Lazietta nel secondo, quando gli scozzesi del Celtic hanno accelerato.

I biancazzurri hanno dominato per tutto il primo tempo, nonostante qualche pericolosa incertezza in difesa, con Bastos in giornata no. Hanno raggiunto il vantaggio con Lazzari, il più veloce, il più deciso. Poi, nella ripresa, forse convinti di aver vinto la gara, non sono stati capaci di reagire all’accelerazione degli avversari.

E così, al gol di Lazzari al 40’, il Celtic ha prima pareggiato con un tiro improvviso di Christie lasciato solo in area al 67’. Chi doveva contrastarlo s’era nel frattempo addormentato.

Poi, nonostante l’ingresso di Immobile per Correa, autore di un gran tiro finito sul palo, e nonostante la sostituzione di Jony con Lulic, i laziali non sono riusciti a contrastare Jullien che all’89’ ha regalato i tre punti ai padroni di casa.

È la Lazio di quest’anno: gioca bene per un tempo, il primo oppure il secondo, e s’addormenta nell’altro, lasciando l’iniziativa a chi ricorda che le partite durano 90 minuti.

Adesso l’Europa League è a rischio, con la Lazio al terzo posto a quattro punti dal Celtic e a tre punti dai romeni del Cluj.

Bruno Cossàr