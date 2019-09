Salaria Sport Village, siglato accordo tra Roma Capitale e Figc

Roma – Roma Capitale e Federazione Italiana Giuoco Calcio hanno siglato oggi il Protocollo per la realizzazione del progetto “Casa delle Nazionali” presso il complesso sportivo ‘Salaria Sport Village’. A seguito della delibera della Giunta Capitolina dello scorso 30 luglio e in attesa che si concluda l’iter per l’assegnazione definitiva al Comune di tutto il compendio oggi sottoposto a confisca, è stato definito l’ambito applicativo della progettualità con cui la FIGC, ove si venisse a realizzare la predetta assegnazione definitiva, intende realizzare un polo sportivo d’eccellenza con un impatto rilevante per la città di Roma, sia in ambito sociale sia di promozione, anche internazionale.

All’interno del protocollo è inserito l’incoraggiamento alla pratica sportiva di alto livello, nonché la creazione di un centro federale ove far confluire l’attività delle squadre Nazionali maschili e femminili. A questo si aggiunge un’attenzione particolare per la formazione ed il supporto tecnico-professionale degli allenatori e dei dirigenti sportivi, nonché la realizzazione di un polo scientifico che indirizzi l’allenamento e la crescita dei giovani atleti. Nelle intenzioni di Roma Capitale e FIGC, il nuovo ‘Salaria Sport Village’ sarà anche un luogo dove sviluppare diverse iniziative di responsabilità sociale rivolte a persone diversamente abili e a ragazze e ragazzi provenienti da famiglie disagiate.