Salvezza Legio Sora

Mancava solo l’aritmetica per poter festeggiare nuovamente una meritatissima salvezza, la Legio Sora sconfigge anche quella e brinda così, questa volta con netto anticipo, alla permanenza nel campionato regionale di serie C2.

La celebrazione della squadra di patron Gismondi prende corpo inaspettatamente al Pala Lavinium, dove i bianconeri battono 7-6 la capolista United Pomezia, sempre vittoriosa fra le mura amiche, e chiudono i conti con la permanenza nella categoria.

Una gara che si è rivelata sicuramente non adatta ai deboli di cuore con la squadra di casa che ha dimostrato, semmai ce ne fosse bisogno, di non essere li per caso, ma anche che la compagine di mister Giorgi, quando è in giornata, può giocarsela alla pari davvero contro chiunque.

Perché presentarsi su un campo dove nessuno ha mai nemmeno pareggiato, subire un doppio svantaggio dopo cinque minuti e, nonostante questo, trovare comunque la forza di reagire andando alla fine a vincere contro una corazzata del genere, quantomeno denota i tratti di una grande squadra.

Come nei sogni più belli dunque la Legio conquista la sua salvezza proprio dove nessuno se lo aspettava. Una montagna altissima da scalare, perfino invalicabile dopo l’iniziale 2-0 della squadra di casa. Eppure, con sfrontatezza ed un pizzico di fortuna che non guasta mai, quella montagna i ragazzi di mister Giorgi l’hanno scalata davvero. Ed è proprio con il mister, raggiunto nella giornata odierna, riviviamo quelle emozioni analizzando anche questa seconda stagione di C2.

– Mister, partiamo dall’impresa sul campo della capolista, si aspettava una gara così?

– In realtà ad essere sincero si. Intendiamoci, non avevo la presunzione di pensare che avremmo vinto contro una squadra che in casa, per tutto il campionato, non aveva lasciato nemmeno un punto subendo appena quattordici reti. Ma sapevo che avremmo potuto fare una grande gara e che potevamo giocarcela, a patto di non avere paura. In settimana avevo detto ai ragazzi di non spaventarsi se dopo pochi minuti avrei inserito il portiere di movimento e di giocare tranquilli. Forse un po’ me lo sentivo.

– Una tattica riuscita alla perfezione direi.

– Quando si decide di giocare con il quinto uomo si accettano molti rischi. Se poi lo si usa per più di due terzi della gara, allora questi aumentano notevolmente. Quello che possiamo fare noi allenatori è cercare di ridurli al minimo, curando tutto nel dettaglio, ma per quanto uno possa provarci la gara è sempre un capitolo a se. Ci lavoravamo ormai da inizio anno, anche se in tutta la stagione lo avevamo usato una sola volta, proprio contro il Pomezia nella gara di andata, e solo per pochi minuti, perché ritengo che sia molto complesso giocare con il portiere di movimento. Farlo quindi fondamentalmente per la prima volta contro atleti di questo calibro e su questo campo non era facile, ma è andata bene e siamo felici di questo.

– Alla luce di questa vittoria, sono più le soddisfazioni o i rimpianti?

Indubbiamente qualche rimpianto ce lo portiamo dietro, ma fra di noi parliamo spesso. Ognuno sa, partendo dal sottoscritto per arrivare al presidente e passando dai ragazzi, cosa ha sbagliato e dove può e deve migliorare, quindi anche questa stagione ci ha certamente aiutato a crescere come atleti e come uomini, cementificando ancora di più un rapporto che resiste ormai da anni. Purtroppo non con tutti, ma fa parte del gioco. Un allenatore non ha mai preferenze, sceglie chi mandare in campo solo rispetto a ciò che vede negli allenamenti, ma questo non sempre si riesce a far capire. Detto ciò, ritengo che non siamo affatto ai titoli di coda. Abbiamo ancora cinque gare da giocare. Quindici punti sono davvero tanti e noi dovremmo cercare a tutti i costi di farne più possibili. Solo alla fine di questo ciclo potremo realmente fare un bilancio.

Liliana Nicoletta