San Nilo Grottaferrata basket (C Gold/m), Apa: “Con la Virtus Aprilia per riprendere la marcia”

Roma – Un doppio derby agli antipodi. La serie C Gold del San Nilo Grottaferrata basket è passata dalla grande prestazione di sabato scorso a Frascati (in cui i criptensi si sono imposti per 95-77) a quella dell’anticipo di mercoledì sul campo del Frassati, persa per 84-64.

“Una sconfitta che ci può stare – commenta Matteo Apa che affianca Stefano Busti alla guida del gruppo di Grottaferrata – Gli avversari hanno cominciato con percentuali al tiro altissimo e noi in generale siamo stati poco incisivi sia in attacco che in difesa. Forse una sconfitta di questo tipo ci può fare anche bene in vista dei play off, non ci vedo particolari campanelli d’allarmi. Mercoledì probabilmente abbiamo pagato lo sforzo fatto nella gara di sabato scorso col Frascati e fisicamente non eravamo brillanti. Abbiamo sofferto i ritmi elevatissimi imposti da Frassati alla partita e non siamo riusciti a rientrare in gara”.

Nessun dramma per la serie C Gold del San Nilo Grottaferrata basket che già domani torna in campo per ospitare la Virtus Aprilia fanalino di coda. “Con una vittoria nelle ultime tre partite riusciremo a chiudere al primo posto questa fase regolare – sottolinea Apa – La Virtus Aprilia è un avversario da non sottovalutare, uno dei quattro che ci ha battuti in questa annata finora molto positiva. Dal punto di vista fisico sono convinto che rivedremo una formazione brillante, ma soprattutto dovremo tenere la concentrazione alta”. L’allenatore si proietta sulla post-season che seguirà i prossimi match interni con Virtus Aprilia e Anzio. “Forse è proprio quest’ultima la squadra da tenere maggiormente nei play off – dice Apa – Una compagine che è molto in forma e che ha ottime soluzione, anche se realmente quando si comincia il tabellone conclusivo è come se iniziasse un nuovo campionato in cui tutto si riazzera. Il gruppo, comunque, ha voglia di fare il massimo e di regalare altre soddisfazioni alla gente che lo segue”.