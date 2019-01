San Nilo Grottaferrata (basket, C Gold), Spizzichini: «Ci sono ancora molte cose da migliorare»

Roma – Un’altra vittoria per la serie C Gold del San Nilo Grottaferrata basket, la 13esima su 15 partite stagionali. Il girone d’andata si è concluso con un faticoso successo ad Anzio per 77-74 che comunque ha avvalorato una volta di più il titolo di campione d’inverno già in tasca dopo il turno infrasettimanale di mercoledì scorso.

«Al di là del campo molto freddo, la partita di Anzio è stata molto dura per il valore dell’avversario e la voglia dei padroni di casa di vincere per inseguire un posto tra le prime quattro – dice il centro classe 1985 Simone Spizzichini – E’ stata una gara che è proceduta un po’ a sprazzi: dopo qualche nostro parziale, c’è stata spesso la risposta di Anzio in qualche caso agevolata pure da alcuni fischi arbitrali casalinghi e da qualche banale palla persa in attacco da parte nostra. Alla fine siamo arrivati punto a punto anche se sempre avanti, ma siamo riusciti a tenere il vantaggio minimo e a conquistare un’altra vittoria».

Per il centro «quello di quest’anno è uno dei migliori gruppi dove ho giocato, in special modo per la variabilità delle soluzioni che abbiamo a disposizione. Anche se il più forte in assoluto, probabilmente, è quello della Luiss della stagione 2011-12 in cui buttammo una finale play off per andare in serie B».

Nonostante il primato e i numeri da urlo, Spizzichini sa bene che la stagione del San Nilo Grottaferrata basket è appena “iniziata”. «Ci sono molte cose da migliorare, in particolare la continuità nell’arco dei quaranta minuti. Comunque il fatto che diversi giocatori abbiano un minutaggio ampio ci può permettere di non “spremerci” in questa fase di stagione regolare anche se, personalmente, farò di tutto per arrivare al primo posto: ritengo che per arrivare al meglio e “in ritmo” ai play off bisogna cercare di vincere il più possibile perché questo serve ad aumentare le proprie sicurezze».

Nel prossimo turno, il primo del girone di ritorno, la C Gold del San Nilo Grottaferrata basket si esibirà ancora in trasferta sul campo di Civitavecchia. «Coach Cecchini è uno che sa preparare bene le partite e cercherà di arginare le nostre migliori qualità. Ci aspettiamo un’altra battaglia e dobbiamo essere pronti ad affrontarla» conclude Spizzichini.