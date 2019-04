Sconfitta in casa dell’Inter per la Roma Calcio Femminile

Roma – Diciannovesima giornata di Serie B che vede la Roma Calcio Femminile impegnata a Milano in casa della corazzata Inter Women, capace fino ad ora di fare percorso netto con 18 vittorie in altrettante partite disputate. Match molto difficile e allo stesso tempo avvincente, con le nerazzurre che vogliono chiudere il campionato a punteggio pieno e le ospiti in cerca di punti preziosi per avvicinarsi al secondo posto.

Partenza sprint delle giallorosse, che approcciano meglio la gara e passano in vantaggio dopo appena 120 secondi, grazie ad un gran tiro da fuori area di Barbieri che batte il portiere di casa Capelletti. A questo punto l’Inter inizia a macinare gioco, creando diverse occasioni nell’arco del primo tempo. È al 14’ che le nerazzurre trovano il pareggio, con D’Adda che sorprende Guidi con una punizione battuta quasi da centrocampo, per poi passare in vantaggio pochi minuti più tardi, quando un’azione in velocità porta al goal di Marinelli: tacco di Baresi per Rognoni, pallone dentro di prima e piattone vincente del numero sette nerazzurro. La Roma CF reagisce immediatamente, guadagnandosi dopo nemmeno un minuto un calcio di rigore trasformato freddamente da Polverino, che spiazza Capelletti e riporta la partita in parità. Al 32’ l’Inter si riporta in vantaggio, con Marinelli che mette a segno la doppietta personale segnando con un destro al volo che non lascia scampo a Guidi.

Nella ripresa la partita continua sulla falsariga del primo tempo, con l’Inter che fa la partita e la Roma CF che riparte per arrivare a far male alla porta avversaria. Al 55’ è Rognoni, con un piazzato preciso, a firmare il poker nerazzurro e a complicare i piani di rimonta della squadra guidata oggi da Donati. Qualche occasione da una parte e dall’altra, con le giallorosse che provano a riaprire la partita con Conte e Kovacevic, prima del goal del definitivo 5-2 messo a segno da Costi, con un siluro da fuori area su cui nulla può Guidi.

Con questa sconfitta sfumano probabilmente anche le ultime speranze di promozione, con il secondo posto che a tre giornate dal termine dista ormai nove punti. Mancano però ancora tre giornate alla fine del campionato, con la possibilità di migliorare comunque il piazzamento in classifica per chiudere al meglio una stagione che rimane positiva. Si ricomincia sabato, quando al Certosa arriverà l’Empoli per una partita che non sarà semplice ma che promette spettacolo.

Inter Women-Roma Calcio Femminile 5-2

Marcatrici: 2’ Barbieri, 14’ D’Adda, 21’ Marinelli, 22’ Polverino (rig), 32’ Marinelli, 55’ Rognoni, 87’ Costi

Inter Women (4-3-3): Capelletti; Merlo, D’Adda, Locatelli, Pellens; Brustia, Costi, Pandini; Rognoni (80’ Pisano), Baresi, Marinelli.

A disposizione: Schroffenegger

All: Sebastian De La Fuente

Roma CF (4-3-3): Guidi; Capparelli, Silvi, Cortelli, Sclavo; Barbieri (70’ Conte), Polverino (85’ Pisani), Filippi; Landa (75’ Ietto), Kovacevic, Visentin.

A disposizione: Di Cicco, Checchi, Domi, Felgendreher

All: Alberto Donati

Andrea Trupiano