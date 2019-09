Sconfitta casalinga per la Roma Calcio Femminile

Roma – Seconda giornata di campionato e prima partita casalinga per la Roma Calcio Femminile, che torna a calcare il campo amico del Certosa quattro mesi e mezzo dopo l’ultima volta, ospitando il neopromosso Permac Vittorio Veneto. Ospiti vittoriose all’esordio in campionato contro il Cittadella e di conseguenza sulle ali dell’entusiasmo, Roma CF di Colantuoni reduce invece da un pareggio esterno ottenuto all’ultimo minuto sul campo della matricola Riozzese. Qualche problema in difesa per il mister giallorosso, costretto a rinunciare a capitan Cortelli per squalifica, sostituita da Bartolini.

Nonostante la pioggia battente entrambe le formazioni giocano a viso aperto, costruendo diverse occasioni da rete per provare a prendersi i tre punti in palio: dopo un paio di occasioni costruite dalle padrone di casa con Testa e Landa, le cui conclusioni non impensieriscono il portiere avversario, le venete si portano in vantaggio con Foltran, che raccoglie un cross di Furlan e scavalca Guidi con un pallonetto morbido. Prima dell’intervallo ci provano anche Fortunati e Polverino, senza però arrivare al bersaglio grosso. Nel secondo tempo ancora un paio di occasioni per le ospiti con De Martin e Piai, con la Roma CF invece alla ricerca del goal del pareggio: Fortunati con un gran tiro coglie in pieno la traversa e Conte viene murata dalla difesa ospite al momento della conclusione. Al 90′ il Vittorio Veneto chiude i giochi, con Piai che a tu per tu con Guidi riesce a mettere in rete lo 0-2 con il secondo pallonetto di giornata.

Vittoria di prestigio per il Vittorio Veneto, brutta sconfitta per la Roma Calcio Femminile, che perde terreno in classifica. Ci sarà adesso una lunga sosta, che permetterà a Colantuoni e alla squadra di lavorare al meglio per trovare la quadratura del cerchio, e per inserire negli schemi tattici tutte le giocatrici arrivate nell’ultima sessione di calciomercato. Alla ripresa del campionato il 27 ottobre ci sarà la trasferta in casa della neopromossa Novese.

Roma Calcio Femminile-Vittorio Veneto 0-2

Marcatrici: 20′ Foltran, 90’Piai.

Roma CF (4-3-3): Guidi; Sclavo, Bartolini, Silvi, Testa; Polverino (69′ Chahid), Loré, Carrarini (59′ Carboni); Landa, Fortunati, Conte (83′ Felgendreher).

A disposizione: Di Cicco, Capitta, Pisani, Schirò.

All.: Luigi Colantuoni

Vittorio Veneto (3-5-2): Reginato; Martinelli, Tomasi, Foltran; Stefanello (66’ Domi), Frizza, De Martin (74’ Piai), Caccamo, Furlan; Tommasella, Mantoani.

A disposizione: Zannoni, Gava, Mella, Cimarosti, Sovilla, Bonassi, Modolo

All.: Diego Bortoluzzi

Andrea Trupiano