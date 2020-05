Hanno finalmente deciso cosa fare: il campionato riparte

Roma – La tanto attesa decisione è finalmente arrivata. Dopo mesi di tira e molla, dopo mesi di polemiche e attacchi da una parte e dall’altra, dopo mesi in cui si è detto di tutto e il contrario di tutto, chi di dovere è arrivato a mettere la parola fine ad una diatriba interminabile e diventata ormai stucchevole. La polemica sulla ripresa del campionato ha avuto un epilogo, e positiva o negativa che fosse, arrivati a questo punto, l’importante era avere una risposta definitiva.

I vertici del calcio italiano, ovvero il presidente della Figc Gravina e il presidente della Serie A Dal Pino, al termine del colloquio col Ministro Spadafora hanno avuto l’assenso per la ripresa delle competizioni calcistiche professionistiche: il campionato ripartirà il 20 giugno, mentre la Coppa Italia potrebbe andare in scena il 13 e il 17, ma questo è da vedere.

La questione però non è ancora finita. Si è avuto il permesso per riprendere il campionato, ma questo è solo il primo di alcuni passi fondamentali. Adesso bisognerà trovare gli accordi contrattuali per prorogare i contratti dei calciatori in scadenza il 30 giugno, un problema non da poco. E bisognerà anche trovare l’accordo con le emittenti televisive per quanto riguarda le fasce orarie in cui trasmettere le partite, anche questo un argomento di non semplice risoluzione.

Nello specifico, viste le alte temperature che sappiamo esserci in Italia a giugno e luglio, l’ideale sarebbe giocare nelle due fasce orarie 18:30 e 20:45, mentre chi ha acquistato i diritti televisivi, per motivi di ascolti, vorrebbe spalmare le partite su tre fasce orarie, arrivando a proporre le 16:3o, un orario che è folle anche solo pensarlo. Ci si potrebbe incontrare a metà strada e fare 18, 20 e 22, ma sembra una soluzione difficilmente percorribile.

In conclusione, senza chiedersi se sia opportuno o meno ricominciare il campionato, una questione già affrontata dal sottoscritto, ci sono ancora diversi nodi da sciogliere, dubbi da chiarire e accordi da trovare, ma almeno un passo è stato fatto: la risposta all’ormai eterna domanda sulla ripresa del campionato ha avuto una risposta, e questo è l’importante. Meglio tardi che mai.

Andrea Trupiano