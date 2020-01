Spadafora: Settebello si farà valere anche agli Europei

Roma – “Inizia oggi una nuova avventura per il 7bello. I nostri atleti, campioni del mondo, scenderanno in piscina contro la Grecia, per la prima gara del campionato Europeo di pallanuoto a Budapest. Questa foto li ritrae mentre gioiscono per la conquista dell’oro negli ultimi campionati del mondo di Gwangju. Sono certo che anche stavolta si faranno valere e ci regaleranno grandissime soddisfazioni”. Lo scrive su Facebook il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora