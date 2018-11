Sport e business: i calciatori più ricchi di Roma e Lazio e i campioni più pagati al mondo

Che attorno al mondo dello sport girino tantissimi soldi, è un fatto noto a tutti. Altrettanto conosciuto è il fatto che ci siano differenze abissali tra uno sport e l’altro in termini di sponsorizzazioni e compensi per gli atleti.

La scorsa settimana, proprio quando il nostro campionato si è fermato per gli impegni della Nazionale, è saltata alla nostra attenzione una infografica molto ben fatta e dettagliata, pubblicata dal sito Sportmaniaci, che riporta le cifre di quelli che sono gli atleti più pagati nel mondo dello sport e quali sono gli sport che producono il maggior giro d’affari. Potete trovare l’infografica completa alla fine di questo articolo.

Sulla scia di questa informazione, oggi andiamo ad esaminare quanto costano le rose della A.S. Roma e della S.S. Lazio, per questa stagione 2018/2019, e quali sono i giocatori che alla fine dell’anno portano a casa lo stipendio più sostanzioso.

Costo della rosa della A.S. Roma 2018/2019

Partiamo con i giallorossi. Il costo totale della rosa della Roma 2018/2019 si aggira intorno ai 93 milioni di euro lordi, un aumento dell’8% circa rispetto alla stagione precedente.

Ecco la classifica degli stipendi dei giocatori della Roma:

Anche quest’anno, come per la passata stagione il giocatore più pagato della rosa è Edin Džeko ; l’attaccante 32enne di origini bosniache percepisce uno stipendio netto di 4,5 milioni di euro a stagione.

; l’attaccante 32enne di origini bosniache percepisce uno stipendio netto di a stagione. Al secondo posto di questa speciale classifica troviamo un giocatore arrivato nella squadra durante l’ultima finestra di calciomercato estiva. Si tratta dell’argentino Javier Pastore , ex PSG e Palermo, che ha un contratto da 3,5 milioni di euro netti a stagione .

, ex PSG e Palermo, che ha un contratto da . Il terzo gradino del podio è di un altro neo-acquisto del DS Monchi; parliamo del 29enne centrocampista francese Steven Nzonzi . Per l’ex Siviglia la busta paga si attesta intorno ai 1 milioni di euro a stagione.

. Per l’ex Siviglia la busta paga si attesta intorno ai Al quarto posto troviamo i due romani della squadra capitolina: Alessandro Florenzi e Daniele De Rossi. I due centrocampisti, rispettivamente 27 e 35 anni, percepiscono uno stipendio annuale di 3 milioni di euro netti .

e I due centrocampisti, rispettivamente 27 e 35 anni, percepiscono uno . Al quinto posto, l’ultimo della nostra classifica, c’è il classe 1996 Patrik Schick con un guadagno netto stagionale che si aggira attorno ai 2,5 milioni di euro.

Costo della rosa della S.S. Lazio 2018/2019

Passiamo ora a scoprire quali sono i giocatori più pagati nella rosa 2018/2019 della Lazio. Il monte ingaggi dei giocatori del presidente Claudio Lotito si attesta intorno ad 80 milioni di euro, un aumento di circa 19 milioni rispetto alla stagione sportiva precedente.

Di seguito troviamo la classifica degli stipendi dei giocatori della Lazio:

Nella squadra biancoceleste sono 2 i giocatori che percepiscono lo stipendio più alto su base annuale: si tratta del centravanti azzurro Ciro Immobile e del centrocampista brasiliano Lucas Leiva ; i due giocatori, pedine fondamentali della formazione laziale, guadagnano 2,3 milioni di euro netti a stagione

e del centrocampista brasiliano ; i due giocatori, pedine fondamentali della formazione laziale, guadagnano Il terzo giocatore della rosa di Mister Simone Inzaghi che percepisce lo stipendio più alto, con un totale di 8 milioni di euro netti a stagione, è il 23enne serbo Sergej Milinkovic-Savic .

è il 23enne serbo . Un altro giocatore del reparto offensivo della Lazio risulta essere tra i più pagati della rosa. Si tratta dell’attaccante ecuadoriano Felipe Caicedo . Arrivato nella Capitale ad Agosto 2017, il giocatore classe 1988 guadagna la bellezza di 1,7 milioni di euro netti stagionali .

. Arrivato nella Capitale ad Agosto 2017, il giocatore classe 1988 guadagna la bellezza di . Al quarto posto di questo elenco troviamo ben 4 giocatori: Francesco Acerbi (difensore), Milan Badelj (centrocampista), Valon Berisha (centrocampista) e Luis Alberto (centrocampista). Ciascuno di questi giocatori percepisce uno stipendio netto di 1,5 milioni di euro a stagione .

(difensore), (centrocampista), (centrocampista) e (centrocampista). Ciascuno di questi giocatori percepisce uno stipendio netto di . Infine, al gradino numero 5 troviamo altri 3 giocatori a pari merito: Senad Lulić, Marco Parolo e Ștefan Daniel Radu. Per loro l’ingaggio annuale è pari a 1,4 milioni di euro stagionali.

Come abbiamo visto, la Roma ha un monte ingaggi di circa 13 milioni superiore a quello della Lazio ed entrambe continuano ad aumentare i loro sforzi economici con il passare degli anni.

Ma quanto guadagnano i giocatori delle due compagini capitoline in confronto ad altri colleghi della Serie A?

La top 5 dei giocatori più pagati della Serie A Tim 2018/2019

Come è noto a molti, la Serie A non è più il campionato pieno di giocatori straordinari provenienti da tutto il mondo come lo era a cavallo degli anni ‘90 e 2000.

Negli ultimi anni però, grazie ai grossi investitori stranieri che sono entrati a far parte del calcio nostrano, il potere di acquisto della Serie A è cresciuto notevolmente; così come è aumentato lo sforzo economico delle società, in termini di stipendi, per poter tenere i giocatori più importanti tra le loro fila o attirarne di nuovi.

Ecco la classifica dei giocatori di Seria A più pagati nell’attuale stagione:

1- Cristiano Ronaldo, Juventus – 31 milioni netti a stagione

2- Gonzalo Higuain, Milan – 9,5 milioni netti stagionali

3- Paulo Dybala, Juventus – 7 milioni netti a stagione

4- Miralem Pjanic, Juventus – 6,5 milioni netti all’anno

5- Douglas Costa, Juventus – 6 milioni netti annuali

Quali sono gli atleti più pagati nel mondo dello sport?

Ritornando a parlare della infografica pubblicata da Sport Maniaci, nella top 3 degli atleti più pagati in assoluto di questo 2018 troviamo un calciatore già precedentemente citato in una delle nostre classifiche: si tratta dello juventino Cristiano Ronaldo, con un reddito totale di 108 milioni di dollari.

La medaglia d’argento va ancora ad uno sportivo del mondo del calcio: si tratta di Lionel Messi. Il giocatore argentino del Barcellona ha un reddito complessivo di 111 milioni di dollari, battendo così il rivale Cristiano Ronaldo per appena, si fa per dire, 3 milioni.

In cima a questa classifica, troviamo uno sportivo che ha un reddito complessivo maggiore di quelli di Messi e Ronaldo sommati insieme.

Questa volta siamo nel mondo della boxe dove il re indiscusso è Floyd Mayweather; il 41enne statunitense ha un reddito totale di 285 milioni di dollari. Da notare come, a differenza dei due calciatori, Mayweather incassi “solo” 10 milioni dai propri sponsor.

La maggior parte degli incassi di questi straordinari atleti non arriva dagli stipendi che ricevono dai propri club o federazioni del loro sport di appartenenza, ma dagli accordi commerciali firmati con vari sponsor in base a quella che è la disciplina, la presenza sui social media, la personalità dell’atleta e tanti altri fattori.