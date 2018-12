Ss Torre Angela Acds (calcio, Juniores prov.), Formisano: «Vittoria per cuori forti nel derby»

Roma – Una partita che rimarrà a lungo negli occhi di chi l’ha vista. La Juniores provinciale del Torre Angela Acds è stata protagonista di un’incredibile vittoria in rimonta nel derby interno contro il Pro Calcio Torbellamonaca giocato sabato scorso. E’ mister Vincenzo Formisano a raccontare nel dettaglio la sfida terminata 4-3 a favore dei padroni di casa.

«E’ stata una partita di continuo inseguimento – dice l’allenatore – Siamo andati sotto per un calcio di rigore, poi una splendida punizione di Lanna ci ha regalato l’1-1. Gli ospiti, però, nel giro di pochi minuti hanno segnato due reti e sono volati sull’1-3, ma il nostro capitano Ascione ha accorciato le distanze prima dell’intervallo. Nel secondo tempo la partita è proseguita su ritmi alti ed è stata caratterizzata da grande intensità ed equilibrio. Il risultato è rimasto invariato fino al 90esimo quando l’arbitro ha assegnato tre minuti di recupero e in quel lasso di tempo siamo riusciti a realizzare il gol del pari con Vasta e quello del 4-3 con Dominici: una vittoria vietata ai deboli di cuore».

Un evento raro anche per un allenatore di lungo corso come Formisano. «Nella mia carriera avevo subito un paio di volte rimonte simili, ma mai le mie squadre mi avevano regalato un’impresa di questo tipo. E’ stata un’emozione molto forte». L’allenatore parla con discreta soddisfazione dell’avvio di stagione dei suoi ragazzi.

«In classifica dobbiamo recuperare, ma abbiamo il miglior attacco del girone. Ovviamente ci sono da migliorare delle situazioni a livello difensivo, ma devo dire che la squadra è stata sempre in partita anche quando le è capitato di perdere. Abbiamo già affrontato alcune delle squadre di vertice del girone e ora dobbiamo provare a sfruttare un calendario che pare favorevole sulla carta anche se la prossima gara sarà quella molto complicata di Monteporzio, su un campo dalle dimensioni molto piccole e contro una compagine ben attrezzata». L’obiettivo della Juniores provinciale del Torre Angela Acds, comunque, è chiaro. «Sono fiducioso, il derby di sabato vinto in quella maniera ci ha regalato tanto entusiasmo. L’obiettivo minimo è quello di entrare tra le prime quattro e giocare i play off, ma il gruppo sogna anche qualcosa di più…».