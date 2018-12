Ss Torre Angela Acds (calcio), Parisi e gli Esordienti: «Ora allenamenti più vicini all’agonistica»

Roma – E’ il gruppo ormai “prossimo” al salto nell’agonistica che rappresenta sempre uno spartiacque importante nella crescita di un giovane calciatore. A Simone Parisi è toccata una responsabilità importante, quella di guidare il gruppo Esordienti 2006 (con qualche 2007 dentro) del Torre Angela Acds.

«Dall’anno scorso collaboro con il club capitolino e ho iniziato quasi per gioco affiancando mio cugino Marco Guercioni alla guida del gruppo 2006 – racconta Parisi – Quest’anno la società mi ha dato la possibilità di proseguire con questo gruppo e per la prima volta mi sono ritrovato a gestire una squadra da solo. Ho smesso di giocare da poco tempo e sinceramente questo tipo di percorso mi ha sempre affascinato, specialmente in ambito giovanile».

L’allenatore degli Esordienti 2006 parla delle caratteristiche del suo gruppo. «Diversi elementi li conoscevo già per averli avuti nella passata stagione e a loro si sono aggiunti alcuni nuovi ragazzi. Dal punto di vista tecnico c’è sicuramente parecchio da fare perché su alcuni abbiamo dovuto fare un profondo lavoro. A livello comportamentale da un mese a questa parte ho notato un notevole passo in avanti e questo fa sicuramente ben sperare per la seconda parte di stagione. Per ciò che concerne il programma di lavoro, da gennaio cercherò di proporre ai ragazzi degli allenamenti che si avvicinino a quelli dell’agonistica proprio per farli arrivare il più pronti possibile ad affrontare il futuro salto. D’altronde due o tre nostri ragazzi sono già nel giro dell’Under 14 provinciale di mister Alessandro Nobili con cui c’è un continuo scambio di idee».

C’è un altro obiettivo che mister Parisi e il gruppo Esordienti dovranno perseguire a cominciare dai primi giorni del nuovo anno. «Dobbiamo costruire uno spirito di squadra forte. I “vecchi elementi” del gruppo mi conosco e sanno come comportarsi anche a livello di gioco e i nuovi devono allinearsi: serve compattarsi al meglio per preparare nel modo giusto la prossima annata».