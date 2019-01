Ss Torre Angela Acds (calcio), Villa sprona i portieri: «Bisogna tenere alta la concentrazione»

Roma – Il preparatore dei portieri del Torre Angela Acds sprona i “numero uno” del club capitolino. Giuliano Villa è ormai una presenza fissa nello staff tecnico del club caro alla famiglia Ciani visto che da cinque anni cura la crescita degli estremi difensori del Torre Angela. Nell’ultimo turno, il primo del nuovo anno, le cose non sono andate nel migliore dei modi e qualche piccolo “intoppo” c’è stato.

«Devo dire che in parte mi aspettavo succedesse una cosa del genere – spiega Villa – Nel periodo precedente alle festività natalizie i ragazzi non si sono allenati al meglio, sia a livello di presenza che di concentrazione e intensità. E puntualmente il campo ha presentato “il conto”. In questo ruolo non puoi abbassare un solo momento la concentrazione perché, come si sa, se sbaglia il portiere l’errore lo vedono tutti e ricade inevitabilmente sul resto della squadra».

Villa è stato chiamato quest’anno a un lavoro ancor più intenso: assieme a Francesco Lijoi fa crescere i piccoli portieri della Scuola calcio, mentre in prima persona allena quelli del settore giovanile agonistico e della Prima categoria. «In questa stagione c’è stata un’ulteriore crescita a livello di tesserati per il Torre Angela Acds e l’aumento ha riguardato ovviamente anche i portieri. Qualcuno per la prima volta si è trovato a lavorare in maniera specifica con un preparatore, ma devo dire che la risposta in termini tecnici e fisici è stata buona. I ragazzi, però, devono tirare fuori maggiore personalità perché per il ruolo del portiere è un aspetto fondamentale. Inoltre bisogna capire che la società fa un sacrificio nel trovare gli spazi giusti per allenare i soli portieri e quindi questa opportunità va sfruttata al meglio».

Villa, che da atleta fece tutta la trafila delle giovanili al Torre Angela vincendo anche un campionato Allievi nel 1989 e strappando una convocazione nella Rappresentativa regionale, è presente al centro sportivo di via Amico Aspertini tutti i martedì e i giovedì per ciò che concerne il settore agonistico. «Facciamo un paio d’ore di sedute settimanali per ogni gruppo di portieri, un tempo utile per far migliorare i nostri ragazzi. Inoltre c’è sempre stata piena sintonia e collaborazione con tutti i tecnici delle varie categorie e quindi ci aspettiamo che dal campo arrivano riscontri positivi» conclude Villa.