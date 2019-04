Ssd Roma VIII (calcio, I cat.), Conte categorico: “Non esiste che questa squadra finisca ai play out”

Roma – Ultime cinque gare di campionato per la Prima categoria della Roma VIII. La squadra di mister Fabrizio Fiaschetti ha perso 3-0 sul campo del Valle Martella secondo della classe, anche se il risultato è probabilmente eccessivo per quello che si è visto in campo come sottolinea il difensore classe 1995 Andrea Conte.

“Abbiamo avuto un ottimo approccio alla partita e nella prima parte abbiamo giocato davvero un buon calcio. Purtroppo non siamo riusciti a concretizzare alcune occasioni importanti, mentre su una disattenzione abbiamo subito il gol del vantaggio del Valle Martella. Purtroppo non è la prima volta che ci capita di fare questi scivoloni che spesso ci hanno penalizzato”.

La Roma VIII ha provato a rimanere in partita. “Ci siamo rimessi a giocare sia nella parte finale del primo tempo sia a inizio ripresa, ma poi abbiamo subito un secondo gol davvero imbarazzante che ci ha tagliato le gambe e ha dato sicurezza al Valle Martella. Nel finale, poi, è arrivata anche la terza marcatura, ma il punteggio è sicuramente eccessivo nelle dimensioni”.

La squadra capitolina è ancora fuori dalla zona play out, anche se ora c’è un solo punto di vantaggio sul Bellegra. “Non esiste che questa squadra finisca agli spareggi – dice categoricamente Conte – Dobbiamo guardare alla realtà nelle ultime cinque partite e mettere da parte tutti i problemi per centrare l’obiettivo minimo della salvezza diretta, anche in anticipo”.

In vista del match interno di domenica contro il Città di Valmontone, la Roma VIII proverà a recuperare qualcuno degli indisponibili dell’ultimo match. “A Valle Martella mancavano Ciferri, Romozzi, Speranzini, i lungodegenti Patrizi e Di Mena e poi s’è fatto male pure Palandri dopo il primo gol, tanto che il mister ha dovuto ripropormi da centrale difensivo spostandomi dalla fascia sinistra. Speriamo che nel prossimo match l’emergenza sia rientrata almeno in parte: affronteremo una squadra che ha cominciato bene il campionato e poi evidentemente ha avuto qualche problema come noi. Ricordo che avevano un buon reparto offensivo e sicuramente sono un avversario pericoloso, ma domenica per noi conterà solo vincere perché sarà la prima di cinque gare fondamentali” conclude Conte.