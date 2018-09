Ssd Roma VIII (calcio, I cat.): Un tris per cominciare

Roma – Buona la prima stagionale per la Prima categoria della Roma VIII. La formazione di mister Fabrizio Fiaschetti ha violato il campo dei reatini della Bf Sport, battuti 3-1 nella prima giornata del triangolare di Coppa Lazio che comprende anche lo Zena Montecelio.

«Abbiamo sofferto solamente nei primi dieci minuti l’intraprendenza degli avversari che comunque si sono dimostrati una buona squadra – dice il presidente Rino Rossini – Poi, però, la Roma VIII è uscita alla grande e dopo il gol di Salusest, arrivato poco dopo il quarto d’ora, la sfida è andata in discesa. Abbiamo preso il pallino del gioco in mano e raddoppiato i conti con il sigillo di De Palma prima dell’intervallo, poi nella ripresa non ci sono stati grossi problemi nemmeno dopo che la Bf Sport ha realizzato la rete dell’1-2. Il controllo della partita è rimasto nelle nostre mani e Cori nel finale ha chiuso il risultato con la terza marcatura. Vorrei fare un plauso a tutti i ragazzi perché non hanno fatto sentire l’assenza di tre pedine importanti come Gespi, Antunes e Patrizi (tutti out per squalifica, ndr), in particolare sottolineerei la prova dei nuovi arrivati e anche di Buonocore che è entrato nel finale e ha seminato davvero “il panico” tra i giocatori avversari. Siamo molto soddisfatti di questa vittoria, è la conferma che la Roma VIII considera anche la Coppa Lazio un traguardo importante come d’altronde è stato anche nella scorsa stagione».

In attesa di sapere il risultato dell’infrasettimanale tra lo Zena Montecelio e la Bf Sport, la Roma VIII è già concentrata sul decisivo appuntamento di domenica prossima. «Affronteremo lo Zena in casa e a porte chiuse, visto che pendono ancora due turni di squalifica dopo i noti fatti della scorsa stagione – rimarca Rossini – Il nostro obiettivo è abbastanza chiaro: vogliamo passare il turno e siamo fiduciosi che la squadra possa centrare questo primo traguardo». Insomma il cammino della Roma VIII «è ripreso da dove era stato interrotto, vale a dire con una vittoria – chiarisce il presidente del club capitolino – Anche quest’anno abbiamo allestito un organico di livello e vogliamo provare ad essere protagonisti».