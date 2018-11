Ssd Roma VIII (calcio, Juniores prov.), Paris Borzetti: «A Setteville per dare il massimo»

Roma – La Juniores provinciale della Roma VIII sta per giocare una sfida complicata, uno snodo molto importante della sua stagione. I ragazzi di mister Massimiliano Mancuso, infatti, saranno ospiti del Setteville Caserosse che in questo momento è seconda in classifica a tre punti dal Colonna capolista, ma con una gara giocata in meno.

«Sarà una partita tosta, ma noi daremo il massimo per uscire con dei punti da questa sfida» promette il difensore centrale classe 2001 Kevin Paris Borzetti che poi parla dell’ultima gara della Juniores provinciale capitolina pareggiata in casa contro l’Atletico Zagarolo per 2-2.

«Abbiamo cominciato bene la partita e siamo passati in vantaggio con un mio gol, ma gli ospiti hanno trovato subito il gol del pareggio. Nel secondo tempo siamo un po’ calati e non abbiamo giocato al massimo. Le cose si sono complicate dopo l’espulsione di Marrazzi per un’espressione blasfema e poco dopo è arrivato anche il gol del 2-1 degli ospiti. A quel punto la partita era davvero in salita, ma ci siamo messi a rigiocare con il giusto spirito di gruppo: la squadra ha dimostrato di non voler perdere e siamo riusciti a pareggiare i conti grazie ad un calcio di rigore di Monterisi. Nel finale, tra l’altro, siamo stati ridotti in nove per l’espulsione di Gramiccia, ma siamo riusciti a tenere il risultato e anzi potevamo addirittura vincere con un pizzico di fortuna».

Borzetti ha le idee chiare quando si parla degli obiettivi della Juniores della Roma VIII. «Questa squadra è forte, io conoscevo già diversi miei attuali compagni di squadra e so quanto valgono. Se riusciamo a mettere da parte alcuni individualismi e ci comportiamo da gruppo possiamo giocarcela con tutti. Tra l’altro finora non ho visto avversari così superiori e quindi la partita di sabato è importante per poter rientrare in determinati discorsi di classifica». L’ex giocatore della Borghesiana conclude con un commento sul rapporto con mister Mancuso. «E’ uno che sente molto la partita. Dobbiamo cercare di seguirlo di più per crescere ancora» chiosa Borzetti.