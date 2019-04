Ssd Roma VIII (calcio, Under 19 prov.), Mancuso: “Finora il bilancio è sicuramente soddisfacente”

Roma – Ultimi giorni di “riposo” per l’Under 19 provinciale della Roma VIII che è stata finora protagonista di un girone di ritorno molto positivo in cui la squadra capitolina è riuscita a scalare posizioni fino ad arrivare all’attuale quinta piazza.

Per mister Massimiliano Mancuso “il bilancio è sicuramente soddisfacente fino a questo punto del campionato. Va sottolineato che questo gruppo è nato in estate e inizialmente ha avuto qualche inevitabile problema di amalgama. Poi, però, la squadra ha cominciato a marciare nella maniera giusta e siamo sicuramente contenti di come si stanno comportando i ragazzi”.

Cinque gare alla fine della stagione regolare, ma Mancuso e i suoi ragazzi sperano di “allungare” l’annata agonistica. “Siamo al quinto posto e faremo di tutto per mantenere questa posizione che ci consentirebbe di giocare i play off di categoria. Una volta raggiunto quel traguardo, proveremo con tutte le nostre forze a cercare di arrivare il più lontano possibile per sognare di prendere la categoria regionale”.

La squadra ha lavorato con impegno anche durante questi giorni di pausa dalle gare ufficiali. “Il gruppo sta bene anche grazie al lavoro che settimanalmente ha portato avanti assieme al preparatore atletico, mio fratello Tony. I ragazzi hanno dimostrato di essere brillanti e sono convinto che abbiano ancora energie da spendere in questo finale di stagione”.

La ripresa è in programma mercoledì prossimo sul campo del Football Club Frascati, poi l’Under 19 provinciale della Roma VIII giocherà il derby casalingo contro il Torre Angela Acds: entrambe le sfide vedranno i giovani capitolini incrociare “le spade” contro squadre di metà classifica e dunque l’occasione sembra propizia per poter allungare il periodo positivo e “rintuzzare” l’eventuale attacco dell’Atletico Monteporzio al quinto posto in classifica.