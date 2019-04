Ssd Roma VIII (calcio, Under 19 prov.), Spissu: “Il quinto posto? Sono fiducioso, ce la faremo”

Roma – L’Under 19 provinciale della Roma VIII ha chiuso in bellezza. La squadra di mister Massimiliano Mancuso ha sconfitto con un sonoro 4-1 interno la Magnitudo nell’ultimo match prima della pausa di tre settimane dovuta a Trofeo delle Regioni e festività pasquali. “Una buona gara in cui è emerso il divario tra le due squadre – dice l’esterno offensivo classe 2001 Andrea Spissu – Il primo tempo lo abbiamo chiuso in vantaggio “solo” per 1-0 col gol di Villa, ma avevamo già costruito diverse occasioni da rete senza riuscire a sfruttarle in pieno. Nella ripresa abbiamo raddoppiato presto con Colasuonno e successivamente è arrivata anche la terza rete di Monterisi e la quarta del sottoscritto, prima del rigore degli ospiti”.

Spissu è subentrato a gara in corsa e ha timbrato il cartellino, segnando il suo secondo gol stagionale. “Sono arrivato da poco in questo gruppo, anche se diversi compagni attuali li conoscevo dai tempi della Borghesiana. Avevo smesso di giocare per mancanza di stimoli, poi il dirigente dell’Under 19 provinciale della Roma VIII Gabriele Gramiccia mi ha ricoinvolto e così sono entrato a far parte di questo gruppo. All’inizio ho avuto un problema muscolare che mi ha condizionato e che tuttora mi porto dietro, ma comunque mi ha fatto piacere anche conoscere mister Massimiliano Mancuso e suo fratello Giuseppe che fa il preparatore atletico: sono due persone competenti e appassionate”.

Dopo la pausa la corsa della Roma VIII ricomincerà dal match esterno col Football Club Frascati, il primo dei cinque incontri che rimangono da giocare prima della fine del campionato. “Siamo riusciti a raggiungere il quinto posto scavalcando l’Atletico Monteporzio e sono molto fiducioso sul fatto che questa squadra conquisterà il play off, mantenendo almeno l’attuale posizione” conclude Spissu.