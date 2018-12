Tc New Country Club Frascati (nuoto): all’Olgiata brillano Bellani, Miron, Di Casola e Nicolai

Roma – Il settore agonistico del nuoto del Tc New Country Club Frascati ha rotto… il ghiaccio. I ragazzi hanno fatto il loro debutto stagionale domenica scorsa nella prova tempi ufficiale dedicata a Ragazzi, Juniores, Cadetti e Senior e andata in scena in una piscina dell’Olgiata, a Roma. C’era curiosità per vedere le prime risposte di un gruppo abbastanza rinnovato come quello frascatano e le indicazioni hanno soddisfatto nel complesso il responsabile tecnico Daniele Tavelli.

«Siamo contenti dell’atteggiamento che tutti gli oltre venti atleti presenti all’Olgiata hanno messo in vasca. C’era tanta “fame di gara” visto che quest’anno per una serie di motivi abbiamo fatto questo primo test solamente a fine anno solare e c’è stata la conferma del lavoro fatto in allenamento».

A livello individuale molto positiva la prova di Sofia Andrea Bellani che nella categoria Juniores ha sfiorato il tempo di qualificazione per i campionati italiani. «Questa ragazza ha lo spirito di sacrificio come pregio migliore – rimarca Tavelli – E’ molto umile e si impegna tanto per cercare di crescere, oltre a non sentire mai eccessivamente il “peso mentale” della gara».

Buoni riscontri anche da Simone Miron (categoria Ragazzi) e dai due Juniores Davide Di Casola e Veronica Nicolai. «Va sottolineato che Davide è stato un po’ condizionato da alcuni impegni scolastici nella preparazione di questo periodo e comunque è riuscito a fare abbastanza bene così come Simone. Per ciò che concerne Veronica ha mostrato un atteggiamento positivo che merita un elogio, ma in generale sono davvero contento del comportamento di tutti».

L’altro tema interessante riguardava il debutto dei nuovi arrivati. «All’Olgiata hanno gareggiato Gianmarco e Giulia Gindre oltre ad Eleonora Priora: forse dal punto di vista cronometrico non hanno ottenuto le soddisfazioni che speravamo, ma a livello emotivo hanno avuto l’approccio giusto mostrando un atteggiamento molto maturo. Tra l’altro tutti i nuovi arrivati si sono inseriti molto bene nel nostro gruppo e questo ne conferma le buone doti caratteriali» conclude Tavelli. Il gruppo agonistico del nuoto del Tc New Country Club Frascati tornerà in vasca il 4, 5 e 6 gennaio per partecipare al “Trofeo Babel” sempre con i “categoria” che poi affronteranno il trofeo “Sis Roma” il 26 e 27 gennaio.