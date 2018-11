Tc New Country Club Frascati tra sport e sociale: continua la collaborazione con Csm e Alchimia

Roma – Un progetto che va avanti ormai da anni e che il Tc New Country Club Frascati continua con orgoglio ad appoggiare. Il circolo tuscolano ospita il gruppo di “calciatori improvvisati” provenienti dal Centro di Salute Mentale (Csm che fa parte dell’Asl Roma 6) e dall’associazione di promozione sociale denominata Alchimia, oltre che da comunità terapeutiche del territorio dei Castelli Romani come “Gnosis” e “Raymond Gledhill”.

«Da tempo abbiamo questo bel rapporto di collaborazione con il Tc New Country Club Frascati – spiega l’educatore professionale della Asl Marco Sacconi – In sostanza il circolo ci mette a disposizione il campo di calcetto tutti i giovedì dalle 10,30 alle 12,30 e noi, grazie anche alla guida tecnica di mister Maurizio Papi, facciamo fare un allenamento a questo gruppo che comprende ormai una quindicina di persona di età compresa tra i 20 e i 50 anni».

Gli appuntamenti settimanali sono iniziati dai primi giorni di ottobre e si protrarranno fino alla fine di maggio. «Molte delle persone di questo gruppo hanno giocato a calcio in passato e qualcuno lo ha fatto anche a buoni livelli, poi le vicende della loro vita li hanno allontanati dallo sport. Questo progetto che portiamo avanti intende favorire la loro integrazione sociale e la sensibilizzazione di tutti sui temi della salute mentale».

Il gruppo ha saputo catturare inevitabilmente le simpatie dei soci e di tutto l’ambiente del circolo tuscolano. «C’è un bellissimo rapporto che ormai dura da tempo con diverse persone che gravitano al Tc New Country Club Frascati – racconta Sacconi – Ad esempio speriamo di poter organizzare una sfida tra una squadra del club frascatano e il nostro team. Intanto in questi giorni stiamo preparando i ragazzi per un torneo di quattro giorni che faremo a Napoli nel periodo della festa dell’Immacolata. Al di là dell’aspetto tecnico, che ci interessa relativamente, il principale obiettivo è di portare un po’ di gioia e svago a queste persone e lo sport rappresenta il tramite ideale per centrare questo traguardo».