Tc New Country Club Frascati, tre universitari a Grenoble per un torneo internazionale a squadre

Roma – Un “pezzo” di Tc New Country Club Frascati in Francia. Tre ragazzi del circolo tuscolano hanno partecipato alla spedizione italiana organizzata dall’università di Tor Vergata a Grenoble dove nello scorso fine settimana si è tenuto un importante torneo internazionale a squadre. Flavia Fida, Federico Bellifemine e Aurora Pacino, assieme ad altri tre ragazzi, hanno provato a tenere alti i colori italiani contro formazioni estremamente preparate provenienti da varie nazioni europee.

«Abbiamo affrontato la Germania nel primo match, ma ci siamo ben presto accorti che il livello era estremamente alto – spiega la Fida – Dopo la prima sconfitta, abbiamo incrociato le squadre di Francia e Belgio e l’esito è stato il medesimo perché gli avversari erano davvero molto forti». La competizione prevedeva per ogni confronto sette partite (di cui quattro singolari e tre doppi) e ovviamente passava il turno chi si aggiudicava almeno quattro vittorie. Ma al di là dell’aspetto tecnico e sportivo, l’avventura è stata fortemente formativa per i ragazzi del Tc New Country Club Frascati.

«Speravamo di riuscire a fare meglio sul campo, ma è stata un’esperienza molto piacevole, un’occasione unica maturata grazie all’iniziativa dell’università» specifica la Fida che è nata a Roma, ma si allena ormai da tempo presso il circolo di via dell’Acquacetosa. «Ho cominciato a giocare a tennis qui, ormai undici anni fa, e da quel momento non ho più smesso. Mi trovo benissimo all’interno di un ambiente sereno come quello del Tc New Country Club Frascati dove c’è uno staff tecnico molto preparato e dove sono nate amicizie molto belle. Da qualche tempo mi dedico esclusivamente ai tornei per i soci o a quelli a squadre di tipo più amatoriale visto che per una serie di motivi non riesco ad allenarmi col settore agonistico o preagonistico che ho frequentato nei primi anni».