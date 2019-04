Tc New Country Frascati, da giugno torna il centro di avviamento allo sport estivo

Roma – Anche quest’anno, come da tradizione, il Tc New Country Frascati riproporrà il centro di avviamento allo sport estivo. Mancano meno di due mesi alla fine dell’anno scolastico e il circolo frascatano sta già organizzandosi per venire incontro alle famiglie e farlo nel modo più divertente ed formativo possibile per i ragazzi, all’insegna dello sport.

Dalla prima metà di giugno (dopo la chiusura delle scuole), presso il circolo tuscolano di via dell’Acquacetosa, sarà possibile usufruire di lezioni da parte dei tecnici federali abilitati di tennis, nuoto e padel (introdotto nei centri estivi di avviamento allo sport dallo scorso anno) che fanno parte dello staff del Tc New Country Frascati. Il centro di avviamento allo sport estivo sarà attivo ogni settimana dal lunedì al venerdì con una piccola pausa di qualche giorno solo ad agosto, aprirà quotidianamente al mattino e si protrarrà fino a metà pomeriggio con la possibilità di usufruire del ristorante del circolo per la pausa pranzo.

Un’esperienza diversa dai tradizionali “centri estivi” perché come sempre si punterà molto sulla qualità delle lezioni impartite ai ragazzi che non saranno solo “ludiche”, ma principalmente formative. I partecipanti, infatti, potranno fare intensi allenamenti di tennis, nuoto e padel con l’obiettivo non solo di divertirsi, ma anche di approfondire tecnicamente la conoscenza di queste discipline.

Ovviamente i vari ragazzi presenti al centro di avviamento allo sport estivo del Tc New Country Club Frascati saranno divisi dagli organizzatori per fasce d’età, in modo tale da favorire la migliore didattica possibile. Le iscrizioni sono aperte e sono già state numerose le richieste di adesione, comunque per ogni tipo di informazione ulteriore ci si può rivolgere direttamente presso la segreteria del circolo di via dell’Acquacetosa.