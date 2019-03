Tc New Country Frascati (nuoto) primo nella classifica per club della terza tappa del circuito Csain

Roma – Il settore nuoto del Tc New Country Frascati continua a regalare soddisfazioni. Non solo con l’agonistica (che recentemente ha potuto applaudire la presenza di Sofia Andrea Bellani ai campionati italiani invernali e altre positive prestazioni nelle gare regionali), ma anche con la Scuola nuoto. Domenica scorsa, presso il centro sportivo Matrix di Genzano (stante l’indisponibilità del “tradizionale” impianto di Tivoli), si è disputata la terza tappa del circuito regionale Csain e i piccoli atleti tuscolani (una ventina di ragazzini nati tra il 2005 e il 2010) hanno sfoderato delle prestazioni molto convincenti tanto da portare il Tc New Country Frascati a primeggiare nella speciale classifica di tappa per le società.

Il club tuscolano ha anticipato la Rari Nantes Nomentano (di 26 punti complessivi) e la Soepa Peter Pan (di 53 punti), rispettivamente seconda e terza, e questo è sicuramente un risultato significativo della buona qualità media espressa da tutti i partecipanti. “Siamo molto contenti del comportamento complessivo dei nostri ragazzi – dice il tecnico Elia Laurenti, presente a Genzano assieme agli altri componenti dello staff Daniele Tavelli, Davide Cordasco, Paola Mariani e Carla Sellati – Abbiamo ottenuto diverse medaglie e in qualche caso il podio è stato totalmente “griffato” Tc New Country Frascati. Anche i più piccoli elementi del gruppo hanno confermato di avere delle buone qualità e di essere in chiara crescita: il responsabile dell’agonistica Tavelli sta pensando di coinvolgere diversi di questi ragazzi nelle gare federali».

Il gruppo della Scuola nuoto, comunque, attenderà ora la definizione della quarta tappa del circuito regionale Csain. “Non c’è una data precisa proprio per l’indisponibilità dell’impianto di Tivoli, ma credo che prima di Pasqua o subito dopo questi ragazzi potranno tornare in vasca. Una volta disputata la quarta tappa ci saranno anche le finali del circuito regionale Csain che completeranno questo tipo di percorso stagionale” conclude Laurenti.