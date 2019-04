Tc New Country Frascati (tennis), dal 18 maggio parte il torneo Open “Città di Frascati”

Roma – Il mese di maggio è sempre quello dedicato ai grandi appuntamenti tennistici in casa Tc New Country Frascati. Dal prossimo 18 maggio il circolo tuscolano ospiterà il torneo Open “Città di Frascati”, una manifestazione che vedrà in campo alcuni dei migliori atleti di seconda categoria del panorama nazionale.

La kermesse, dedicata sia alle donne che agli uomini, prevedrà un montepremi di tutto rispetto e si concluderà domenica 2 giugno con la disputa delle finali. Il torneo “Città di Frascati” sarà disputato ovviamente sotto l’egida della Federazione Italiana Tennis e varrà per le classifiche nazionali. Il periodo prescelto è quello dove si respira in maniera più forte l’aria del grande tennis visto che il 19 maggio si concluderà la sempre più apprezzata kermesse degli Internazionali di Roma al Foro Italico.

La formula del torneo “Città di Frascati” sarà abbastanza semplice: si partirà con l’inserimento nel tabellone degli atleti di classifica più bassa e poi negli ultimi giorni entreranno in scena i “big”, vale a dire gli atleti di seconda categoria. A tal proposito, non mancherà la corposa partecipazione da parte dei tennisti di casa e c’è già tanta curiosità per capire come si comporteranno alcuni talentuosi ragazzi del Tc New Country Frascati che fanno già parte della prima squadra maschile e di quella femminile.

Il “palcoscenico”, come sempre, sarà quello dei campi in terra battuta del circolo di via dell’Acquacetosa, in attesa che l’Itf (la International Tennis Federation) riveda alcune modifiche regolamentari molto discusse e reinserisca i tornei da 15mila dollari tra quelli validi per la conquista dei punti per la classifica Atp. Non rimane che far partire il count down: tra poco più di un mese al Tc New Country Frascati ci sarà un ottimo spettacolo tennistico grazie al torneo “Città di Frascati”.