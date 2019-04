Tc New Country Frascati, uno dei soci “storici” Giorgetti: “Questo circolo è un punto di riferimento”

Roma – E’ uno dei soci di lunga data del Tc New Country Frascati. Renato Giorgetti è la “memoria storica” del circolo di via dell’Acquacetosa, tanto da aver cominciato a frequentare la struttura addirittura prima dell’avvento di Modesto Molinari e della sua famiglia (a metà degli anni Settanta).

Da allora, comunque, è nato un bellissimo rapporto tra lo stesso Molinari e Giorgetti: “Tra noi c’è un’amicizia che dura da tempo e soprattutto stima reciproca” racconta Giorgetti, accomunato a Molinari anche dal mondo del rugby oltre che dalla frequentazione pluriennale del circolo di via dell’Acquacetosa.

“Facevo parte della storica squadra del Rugby Frascati che agli ordini del coach Bonifazi raggiunse il quarto posto nella massima divisione nazionale. Un gruppo che poteva contare su uomini e atleti di grande spessore come Tanfani, Paladini, Soli e Pasquini”.

La conoscenza con Modesto Molinari, però, nacque quasi in contemporanea con l’approdo di quest’ultimo al Tc New Country Frascati visto che Giorgetti aveva già concluso la sua carriera di atleta quando Molinari prese (pure) il timone del Rugby Frascati vestendo i panni di presidente. “Modesto ha saputo far vivere a questi circolo dei “picchi” davvero importanti – rimarca l’ex rugbysta, oggi 79enne – In ogni caso il Tc New Country Frascati è diventato negli anni un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati del territorio. Perché ho cominciato a frequentarlo? Mi piaceva fare qualche partita di tennis e poi sfruttare la piscina d’estate. Negli ultimi anni ci sono tornato sempre per fare qualche “bagno” e per giocare a carte con i tanti amici che ho ancora lì: per me il Tc New Country Frascati è un punto di ritrovo”.

Di aneddoti ne potrebbe raccontare tantissimi. “Ricordo in special modo le tante feste che si facevano a bordo piscina, in cui quasi inevitabilmente alla fine della serata qualcuno finiva in vasca… Un bel clima goliardico in cui si percepiva quella voglia e quel piacere di stare insieme che sono tuttora punti cardine dell’ambiente del Tc New Country Frascati”.