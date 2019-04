Torre Angela Acds (calcio, Under 19 reg. C), Pace: “Proviamo a vincere anche le ultime quattro”

Roma – L’Under 19 regionale C del Torre Angela Acds è immediatamente ripartita. Il gruppo di mister Daniele Polletta, dopo il k.o. interno contro il Time Sport Garbatella, ha sfoderato un’ottima prestazione sul campo della Castelnuovese, imponendosi con un rotondo 4-0. Il protagonista assoluto è stato Giosef Pace, centrocampista classe 2001 autore di una bella doppietta che ha aperto e chiuso le marcature, poi il tabellino è stato completato dai sigilli di Di Bartolomeo e Trincia.

“Abbiamo fatto una buona partita – spiega il centrocampista – Nel primo tempo c’è stata qualche difficoltà in più anche perché loro giocavano in casa e ci tenevano a far bene. Siamo arrivati al riposo comunque in vantaggio di un gol, poi nella ripresa è uscita fuori la nostra maggiore qualità e abbiamo dilagato. Era importante mettere subito alle spalle la sconfitta del turno precedente”.

Pace parla del cambio di marcia evidente del gruppo di mister Polletta. “La squadra è cresciuta a livello di testa e di impegno: sono contento dei risultati ottenuti nell’ultimo periodo, sta venendo fuori il reale valore di questo gruppo”. L’ex giocatore del Valmontone parla del suo inserimento all’interno del Torre Angela Acds. “Mi ha contattato mister Polletta in estate e ho conosciuto una brava persona e un tecnico veramente appassionato. Del gruppo conoscevo già due o tre elementi, ma comunque non ho avuto problemi per integrarmi”.

Nel prossimo turno l’Under 19 regionale C del Torre Angela Acds ospiterà la Polisportiva Monti Cimini. “Mancano quattro partite alla fine del campionato e il nostro obiettivo è quello di provare a vincerle tutte, poi vedremo dove saremo arrivati – rimarca Pace – Tra l’altro dopo la sfida con i Monti Cimini ci sarà una lunga sosta (la squadra capitolina ritornerà in campo addirittura il 4 maggio in casa contro la Pro Roma, ndr) e quindi sarà ancor più importante ottenere un successo per lavorare con maggiore tranquillità durante la pausa”.