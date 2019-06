Totti: il mio è un arrivederci, società ha voluto far fuori romani

Roma – “Al momento giusto tornero’, con un’altra proprieta’ che puntera’ forte su di me. Il mio e’ un arrivederci” alla Roma. Lo ha detto Francesco Totti in conferenza stampa.

TOTTI: DA DIRIGENZA ROMA TANTE PROMESSE, MAI MANTENUTE

“Tante promesse, mai mantenute”. Lo ha detto Francesco Totti, riferito alla dirigenza della Roma, nella conferenza stampa di addio alla societa’. Totti ha pure ricordato che da calciatore “mi hanno fatto smettere”.

TOTTI: DIRIGENZA HA VOLUTO ROMANI FUORI DALLA SQUADRA

“Hanno cercato di metterci da parte: via i romani dalla Roma. E’ quello che volevano”. Lo ha detto Francesco Totti in conferenza stampa al Coni, riferendosi alla dirigenza della Roma.

TOTTI: DIRIGENTI DICONO IO INGOMBRANTE PER LA ROMA, MEGLIO MI STACCHI

“Cosa serve per farmi tornare alla Roma? Una nuova proprieta’, magari convinta che io possa fare qualcosa”. Lo ha detto Francesco Totti in conferenza stampa al Salone d’Onore del Coni. Totti ha aggiunto: “Adesso meglio che mi stacco io. Ci sono dirigenti che hanno detto che io sono ingombrante in questa societa’…”